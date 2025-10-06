Жители на варненския квартал „Чайка“ протестираха срещу въвеждането на зелена зона за паркиране

Около 70 души се събраха тази вечер във варненския квартал „Чайка“, за да изразят недоволството си от предстоящото въвеждане на зелена зона за платено паркиране, предаде кореспондентът на БГНЕС от града.

Протестът беше организиран от жители на района, които настояват Община Варна да отмени решението и да се съобрази с мнението на живущите. По време на проявата беше организирана и подписка.

Според участниците, въвеждането на зоната ще затрудни, вместо да улесни хората, тъй като „Чайка“ се различава от централните части на града с гъстото застрояване и липсата на достатъчно паркоместа.

„Многократно е имало обществени обсъждания, на които голяма част от хората от квартала са присъствали и са казали, че не искаме такава зона в ‘Чайка’. Просто тук има многоетажно строителство. Няма как да се сравнява ‘Чайка’ с центъра,“ заяви Бистра Иванова, жителка на квартала.

Тя добави, че според нея целта на зелените зони трябва да е да улесняват жителите, а не да се превръщат в източник на приходи за администрацията.

„Целта е да се улеснят жителите, а не да се финансира общината. Тук общината малко е объркала целите на зоните,“ каза Иванова, припомняйки, че обещаните буферни паркинги така и не са изградени, а местата, предвидени за тях, вече се планират за ново строителство.

Сред протестиращите беше и Ивелин Иванов, който определи решението като „голямо неудобство за жителите“.

„Не можеш да имаш 2800 места, при положение, че имаш повече от 10 000 апартамента… По една кола да се пада на всеки апартамент, 12 000 автомобила – как ще се паркираме на 2800 места? Моята математика не излиза,“ заяви той.

По думите му инфраструктурата в квартала не е обновявана от десетилетия, а сега вместо подобрения се въвеждат ограничения.

„Купуват две кофи боя, начертават едни места и вече всички трябва да плащаме по 50 лева на кола. Никакво обновление, нищо ново. Само ни съкращават местата,“ добави Иванов.

Дамян Йорданов, квартирант в „Чайка“, допълни, че дори преди официалното въвеждане на зоната част от местата вече са премахнати.

„На места, на които довчера сме паркирали свободно, сега не може да се паркира. Вече пишат глоби. Реално зоната още я няма, но последствията вече ги усещаме. Това е абсурдно,“ коментира той.

Критики отправи и Мариян Янакиев, дългогодишен жител на квартала:

„На нас, като граждани, ясно ли ни е кой е Община Варна? Ние или тези, които в момента са настанени във високата сграда? Ние сме, нали? Тогава защо разрешаваме на тези хора, които ние сме назначили и на които плащаме заплати от нашите данъци, да взимат решения, които са срещу нашия интерес?“

Той изрази съмнение в икономическата логика на зоната и припомни, че според наредба на МРРБ жителите на многоетажни сгради имат право на едно безплатно паркомясто.

„Обяснете ми от какъв зор ще ни събират пари за нещо, което ни се полага по закон. Айде сега мислете,“ каза Янакиев.

Протестиращите заявиха, че ще продължат с подписката и ще внесат своите възражения в Общината. Те настояват въвеждането на зелената зона в „Чайка“ да бъде спряно или преразгледано, докато не бъдат осигурени алтернативни паркинги и гаранции, че мярката няма да ощети живущите.