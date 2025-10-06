Жители на варненския квартал „Чайка“ протестираха срещу въвеждането на зелена зона за паркиране

Около 70 души се събраха тази вечер във варненския квартал „Чайка“, за да изразят недоволството си от предстоящото въвеждане на зелена зона за платено паркиране, предаде кореспондентът на БГНЕС от града.
Протестът беше организиран от жители на района, които настояват Община Варна да отмени решението и да се съобрази с мнението на живущите. По време на проявата беше организирана и подписка.
Според участниците, въвеждането на зоната ще затрудни, вместо да улесни хората, тъй като „Чайка“ се различава от централните части на града с гъстото застрояване и липсата на достатъчно паркоместа.
Тя добави, че според нея целта на зелените зони трябва да е да улесняват жителите, а не да се превръщат в източник на приходи за администрацията.
Сред протестиращите беше и Ивелин Иванов, който определи решението като „голямо неудобство за жителите“.
По думите му инфраструктурата в квартала не е обновявана от десетилетия, а сега вместо подобрения се въвеждат ограничения.
Дамян Йорданов, квартирант в „Чайка“, допълни, че дори преди официалното въвеждане на зоната част от местата вече са премахнати.
Критики отправи и Мариян Янакиев, дългогодишен жител на квартала:
Той изрази съмнение в икономическата логика на зоната и припомни, че според наредба на МРРБ жителите на многоетажни сгради имат право на едно безплатно паркомясто.
Протестиращите заявиха, че ще продължат с подписката и ще внесат своите възражения в Общината. Те настояват въвеждането на зелената зона в „Чайка“ да бъде спряно или преразгледано, докато не бъдат осигурени алтернативни паркинги и гаранции, че мярката няма да ощети живущите.