В „Политика и спорт“ Иван Търпоманов разговаря с Ваня Григорова за напрежението в Столичния общински съвет и социалната политика. Григорова обясни напускането на групата на БСП:

„Почувствах се предадена" и подчерта ключовото си условие: „Г-н Братоев трябваше да остане изпълнителен директор на „Метрополитен"."

По думите ѝ сегашното управление на столицата е „нулев мандат“, а проблемите с транспорта и сметопочистването са резултат от „бездействие и забавени решения“.

За националната политика тя защити швейцарското правило:

„Актуализацията трябва да стъпи на 100% растеж на осигурителния доход“, за да не изостават пенсиите.

По темата за приватизацията беше категорична:

„Категорично против съм концесиониране на общински услуги.“

В заключение Григорова заяви, че бъдещите ѝ стъпки няма да са „самоцелни“, а възможни само с „силен екип“.