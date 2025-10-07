НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария
          1
          30
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В „Политика и спорт“ Иван Търпоманов разговаря с Ваня Григорова за напрежението в Столичния общински съвет и социалната политика. Григорова обясни напускането на групата на БСП:

          Почувствах се предадена“ и подчерта ключовото си условие: „Г-н Братоев трябваше да остане изпълнителен директор на „Метрополитен“.“

          - Реклама -

          По думите ѝ сегашното управление на столицата е „нулев мандат“, а проблемите с транспорта и сметопочистването са резултат от „бездействие и забавени решения“.

          За националната политика тя защити швейцарското правило:

          Актуализацията трябва да стъпи на 100% растеж на осигурителния доход“, за да не изостават пенсиите.

          По темата за приватизацията беше категорична:

          Категорично против съм концесиониране на общински услуги.“

          В заключение Григорова заяви, че бъдещите ѝ стъпки няма да са „самоцелни“, а възможни само с „силен екип“.

          В „Политика и спорт“ Иван Търпоманов разговаря с Ваня Григорова за напрежението в Столичния общински съвет и социалната политика. Григорова обясни напускането на групата на БСП:

          Почувствах се предадена“ и подчерта ключовото си условие: „Г-н Братоев трябваше да остане изпълнителен директор на „Метрополитен“.“

          - Реклама -

          По думите ѝ сегашното управление на столицата е „нулев мандат“, а проблемите с транспорта и сметопочистването са резултат от „бездействие и забавени решения“.

          За националната политика тя защити швейцарското правило:

          Актуализацията трябва да стъпи на 100% растеж на осигурителния доход“, за да не изостават пенсиите.

          По темата за приватизацията беше категорична:

          Категорично против съм концесиониране на общински услуги.“

          В заключение Григорова заяви, че бъдещите ѝ стъпки няма да са „самоцелни“, а възможни само с „силен екип“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Млади лекари и медицински специалисти излязоха на национален протест под надслов „Стига лъжи!“

          Красимир Попов -
          Пред Министерството на здравеопазването се провежда национален протест на младите лекари, медицинските сестри и специалистите от системата, обединени под мотото „Стига лъжи!“, предаде репортер...
          Общество

          От 8 октомври започват ефективни санкции за търговци, нарушаващи закона за въвеждане на еврото

          Красимир Попов -
          От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции срещу търговци, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. С...
          Инциденти

          След потопа: студеният сектор на циклона пристига в Източна България с гръмотевици и нови валежи

          Иван Христов -
          Според последните метеорологични модели тази вечер над страната се очакват интензивни гръмотевични бури, като най-активна ще бъде електрическата активност в районите на Варна и...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions