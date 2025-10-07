Александър Сирски: ВСУ има преимущество в използването на FPV, но Русия се опитва да постигне паритет

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски проведе среща относно развитието на безпилотни системи в армията на страната. Той съобщи, че през септември украинските дронове са атакували 66 500 вражески цели, елиминирайки 18 159 бойци, предава УНН, като се позовава на публикация на Сирски в Telegram.

„Постигнахме някои резултати в тази област. Така през септември нашите безпилотни летателни системи са атакували 66 500 вражески цели, което е с 10,8% повече в сравнение с август. От тях 39 200 са били поразени от дронове камикадзе. Освен това 18 159 военнослужещи на окупационната армия са били атакувани или унищожени (увеличение с 23% в сравнение с предходния месец)“, се казва в доклада.

Сирски отбелязва, че броят на мисиите, изпълнени от роботизирани наземни системи, почти се е удвоил. Това, казва той, демонстрира нарастващото внимание на командирите към този важен компонент на безпилотните системи.

Предимството при използването на FPV ще продължи да е в полза на ВСУ, въпреки че руснаците правят всичко възможно, за да постигнат паритет, добави Сирски.

На среща относно развитието на безпилотни системи, Сирски изслуша доклад от разузнавачите J-2 относно развитието на руските сили за безпилотни системи, новите подразделения и технически решения на противника, както и плановете за използване на руски иновации.

„Врагът не стои на едно място, инвестирайки сериозно в развитието на подразделенията за безпилотни системи. Нямаме право да забавяме темпото! Затова ВСУ продължават да разширяват силите си за безпилотни системи и е в ход кампания за набиране на персонал за силите за безпилотни системи“, допълни главнокомандващият.