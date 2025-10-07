НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Александър Сирски: ВСУ има преимущество в използването на FPV, но Русия се опитва да постигне паритет

          0
          15
          Александър Сирски
          Александър Сирски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски проведе среща относно развитието на безпилотни системи в армията на страната. Той съобщи, че през септември украинските дронове са атакували 66 500 вражески цели, елиминирайки 18 159 бойци, предава УНН, като се позовава на публикация на Сирски в Telegram.

          - Реклама -

          „Постигнахме някои резултати в тази област. Така през септември нашите безпилотни летателни системи са атакували 66 500 вражески цели, което е с 10,8% повече в сравнение с август. От тях 39 200 са били поразени от дронове камикадзе. Освен това 18 159 военнослужещи на окупационната армия са били атакувани или унищожени (увеличение с 23% в сравнение с предходния месец)“, се казва в доклада.

          Сирски отбелязва, че броят на мисиите, изпълнени от роботизирани наземни системи, почти се е удвоил. Това, казва той, демонстрира нарастващото внимание на командирите към този важен компонент на безпилотните системи.

          Предимството при използването на FPV ще продължи да е в полза на ВСУ, въпреки че руснаците правят всичко възможно, за да постигнат паритет, добави Сирски.

          На среща относно развитието на безпилотни системи, Сирски изслуша доклад от разузнавачите J-2 относно развитието на руските сили за безпилотни системи, новите подразделения и технически решения на противника, както и плановете за използване на руски иновации.

          „Врагът не стои на едно място, инвестирайки сериозно в развитието на подразделенията за безпилотни системи. Нямаме право да забавяме темпото! Затова ВСУ продължават да разширяват силите си за безпилотни системи и е в ход кампания за набиране на персонал за силите за безпилотни системи“, допълни главнокомандващият.

          Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски проведе среща относно развитието на безпилотни системи в армията на страната. Той съобщи, че през септември украинските дронове са атакували 66 500 вражески цели, елиминирайки 18 159 бойци, предава УНН, като се позовава на публикация на Сирски в Telegram.

          - Реклама -

          „Постигнахме някои резултати в тази област. Така през септември нашите безпилотни летателни системи са атакували 66 500 вражески цели, което е с 10,8% повече в сравнение с август. От тях 39 200 са били поразени от дронове камикадзе. Освен това 18 159 военнослужещи на окупационната армия са били атакувани или унищожени (увеличение с 23% в сравнение с предходния месец)“, се казва в доклада.

          Сирски отбелязва, че броят на мисиите, изпълнени от роботизирани наземни системи, почти се е удвоил. Това, казва той, демонстрира нарастващото внимание на командирите към този важен компонент на безпилотните системи.

          Предимството при използването на FPV ще продължи да е в полза на ВСУ, въпреки че руснаците правят всичко възможно, за да постигнат паритет, добави Сирски.

          На среща относно развитието на безпилотни системи, Сирски изслуша доклад от разузнавачите J-2 относно развитието на руските сили за безпилотни системи, новите подразделения и технически решения на противника, както и плановете за използване на руски иновации.

          „Врагът не стои на едно място, инвестирайки сериозно в развитието на подразделенията за безпилотни системи. Нямаме право да забавяме темпото! Затова ВСУ продължават да разширяват силите си за безпилотни системи и е в ход кампания за набиране на персонал за силите за безпилотни системи“, допълни главнокомандващият.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ISW: Две хиляди военни и промишлени обекта в Русия попадат в обсега на Украйна с Tomahawk

          Иван Христов -
          Ако Украйна получи ракети Tomahawk, до две хиляди руски военни и промишлени обекта ще се окажат в ефективния им обсег. Сред тях са завода за...
          Война

          FT: В ЕС се договориха за ограничаване на пътуванията на руски дипломати в Европа, Унгария вдигна ветото

          Иван Христов -
          Изданието Financial Times научи, че правителствата на ЕС са се споразумели да ограничат пътуванията на руски дипломати в рамките на ЕС в отговор на...
          Война

           „Азов“ са били разгромени в Покровск и са се изтеглили от града

          Иван Христов -
          Подразделение на батальон „Азов“, наскоро разположено в Покровск, не е успяло да удържи позициите си и е напуснало града на части, съобщи Игор Кимаковски,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions