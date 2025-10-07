Алексей Арестович представи мирния план за Украйна: предава четири области и Крим по модела на ФРГ и ГДР

Бившият съветник на украинския президент Алексей Арестович отново се озова в центъра на спорове заради изявленията си за бъдещето на страната. В интервю за руския YouTube канал „Осторожно, Собчак“ той представи своя мирен план, който според него може да сложи край на войната, предава УНИАН.

Арестович заяви, че ако бъде избран за президент на Украйна, е готов да направи териториални отстъпки, като предаде Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области и Крим на Русия. Той уточни, че няма да ги признава за руска територия, но би ги отстъпил „при същите условия, както между ФРГ и ГДР“.

Според неговия план войната би завършила по модела на Корейския полуостров: Украйна изтегля войските си, създава нова демаркационна линия и установява дипломатически отношения с Русия.

„Ще подпишем мирно споразумение и ще преструктурираме системата от отношения, ако има добра воля от руска страна, за да гарантираме, че войната по тази линия никога няма да се възобнови“, обясни Арестович.

Той също така отбеляза необходимостта от гарантиране на правата на рускоезичните граждани и защита на Украинската православна църква-Московска патриаршия, и изрази готовността си да проведе съвместна молитва с Путин „за падналите“ и да положи цветя за руските войници.

Алексей Арестович е украински блогър, политически анализатор и бивш съветник в Офиса на президента на Украйна, известен с коментарите си по въпросите на сигурността и войната с Русия. В даден момент той бе най-рейтинговата фигура в страната след държавния глава Володимир Зеленски.

Арестович многократно е правил противоречиви изявления относно бъдещето на Украйна, геополитиката, украинското правителство и преговорите с Русия. Това предизвика вълни от обществено възмущение, особено в социалните медии, където е обвиняван в разпространение на проруски наративи.

В същото време Русия обяви Арестович за втори път в международен списък за издирване, съобщи РБК. Това се случи като част от наказателно разследване на публични призиви за терористична дейност и разпространение на фалшиви новини за руските въоръжени сили.

Преди това, на 8 септември 2023 г., Арестович е обявен за издирване, а на 13 ноември 2023 г. – в международен списък за издирване. На 6 октомври тази година Арестович дава интервю на Собчак.