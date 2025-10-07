НА ЖИВО
           „Азов" са били разгромени в Покровск и са се изтеглили от града

          Подразделение на батальон „Азов“, наскоро разположено в Покровск, не е успяло да удържи позициите си и е напуснало града на части, съобщи Игор Кимаковски, съветник на ръководителя на руските власти в Донецк, предава ТАСС.

          По думите му подразделение на бойци от „Азов се е изтеглило от Покровск. Кимаковски добави, че бойците от „Азов“ са били разположени наскоро в града, но не са успели да удържат позициите си под натиска на руски щурмови групи и въздушни удари.

          Той добави, че някои от бойците на „Азов“ са били убити при опит да напуснат Покровск.

