      вторник, 07.10.25
          БФС одруса ЦСКА с 10 бона след дербито с Лудогорец

          В същото време Славия ще трябва да прати с общо 3800 лева, а Левски - 2000 лева за "обидни и нецензурни скандирания"

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз санкционира ЦСКА с общо 9800 лева след дербито с Лудогорец от 11-ия кръг на Първа лига, завършило при равенство 0:0. Най-солидна е глобата за „червените“ за „изстреляни ракети“ на стойност 4000 лева.

          Славия ще трябва да прати с общо 3800 лева, а Левски 2000 лева за „обидни и нецензурни скандирания“.

          ЦСКА 1948 пък бе глобен с 1000 лева заради закъснение от началния час по програма на срещата срещу Спартак Варна.

          Ето и всички решения на Дисциплинарната комисия:

          Дисциплинарна комисия

          Решения  –  07.10.2025 г.

           
          11-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
           
           
          С предупреждения – 33 състезатели

          Със спиране от състезателни права  ССП  лв.

          Виктор Аи Очаи            ПФК Септември София    1  250
          Адриан Хосе Кова Урбина   ПФК Локомотив Пловдив  1  250
          Тижан Сона Сона           ПФК Берое Стара Загора 1  300
          Ариан Кабаши              ПФК Ботев Враца        1  250
          Бруно Андре Кавако Жордао ПФК ЦСКА София         1  300

          По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване

          За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За използване на димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Локомотив гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК ЦСКА 1948 гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК ЦСКА 1948 гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Спартак гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 4000 лева.

          За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За лице не вписано в протокола на срещата, на основание чл. 36, ал.5 от ДП /2025/2026/ – ДК  наказва ПФК ЦСКА София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

