Биткойнът и златото достигнаха нови рекорди на фона на политическа и финансова несигурност

Цените на биткойна и златото отбелязаха нови рекордни нива на 5 и 6 октомври, подхранени от нарастващата финансова несигурност около частичното спиране на работата на правителството на САЩ и новата политическа криза във Франция.

По-малко от месец след назначаването си, френският премиер Себастиен Лекорню подаде оставка, което доведе до разклащане на пазарите на акции и облигации във втората по големина икономика в Европа, съобщи Euronews.

„Цената на златото се доближи до 4 000 долара за тройунция в началото на седмицата,“ съобщиха анализатори, като уточниха, че стойността му леко се е понижила под 3 970 долара около 10:00 ч. централноевропейско време на 7 октомври.

Ръстът на златото се дължи на очаквания за понижение на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ, както и на нарастващото търсене от страна на централните банки и геополитическите напрежения, които тласкат инвеститорите към по-сигурни активи.

По-слабият долар, който прави златото по-достъпно за инвеститори с други валути, също стимулира ръста. От началото на годината цената на благородния метал е скочила от 2 669 до близо 4 000 долара, отбелязвайки повишение от почти 50%.

Междувременно биткойнът — често наричан „цифрово злато“ — прескочи границата от 125 000 долара на 5 октомври, достигайки нов исторически максимум, който бе надминат още на следващия ден.

Най-голямата криптовалута в света е поскъпнала с над 30% от началото на годината, стимулирана от по-благоприятната за крипто пазара политика на американската администрация и страха от обезценяване на долара.

„Оставаме убедени, че се приближаваме към края на един цикъл и че е необходима предпазливост,“ коментира Тибо Десаши, ръководител на отдела за инвестиции и управление на богатството в Coinhouse.