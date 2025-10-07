Борис Бонев: София не трябва да се огъва на рекета с боклука

София не трябва да се поддава на рекета, на който в момента е подложена. Това заяви председателят на групата на „Спаси София“ Борис Бонев на брифинг в Столичния общински съвет относно кризата със сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“.

Бонев подчерта, че независимо от политическите различия с кмета Васил Терзиев, „това е битка, която трябва да бъде водена заедно“. По думите му единственият начин София да не бъде заложник на частни фирми, е да изгради собствен капацитет в сектора за отпадъци и почистване.

Той обяви, че „Спаси София“ е внесла доклад за отпускане на заем от 3 млн. лева на общинското дружество „Софекострой“, които ще се използват „само за техника и кофи за боклук“.

„Даваме 24-месечен гратисен период и ниска лихва, защото не смятаме, че общинската икономика трябва да бъде допълнително натоварвана“, обясни Бонев.

„Спаси София“ е подала и сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за проверка на обществените поръчки по съмнение за нагласени търгове и предварителни договорки между фирмите.

„По-малко конкуренция означава по-високи цени“, каза Бонев.

Той опроверга и твърденията, че „Софекострой“ е отказала да събира отпадъци.

„Още на 3 октомври дружеството е заявило, че е готово да помогне по всякакъв начин за решаване на кризата“, уточни той.

Бонев настоя записите от камерите в „Люлин“ и „Борово“ да бъдат прегледани и публикувани, след сигнали, че умишлено се изхвърлят отпадъци, за да се създаде изкуствена криза.