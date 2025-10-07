НА ЖИВО
          Борис Бонев: София не трябва да се огъва на рекета с боклука

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          София не трябва да се поддава на рекета, на който в момента е подложена. Това заяви председателят на групата на „Спаси София“ Борис Бонев на брифинг в Столичния общински съвет относно кризата със сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“.

          Бонев подчерта, че независимо от политическите различия с кмета Васил Терзиев, „това е битка, която трябва да бъде водена заедно“. По думите му единственият начин София да не бъде заложник на частни фирми, е да изгради собствен капацитет в сектора за отпадъци и почистване.

          Той обяви, че „Спаси София“ е внесла доклад за отпускане на заем от 3 млн. лева на общинското дружество „Софекострой“, които ще се използват „само за техника и кофи за боклук“.

          „Даваме 24-месечен гратисен период и ниска лихва, защото не смятаме, че общинската икономика трябва да бъде допълнително натоварвана“, обясни Бонев.

          „Спаси София“ е подала и сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за проверка на обществените поръчки по съмнение за нагласени търгове и предварителни договорки между фирмите.

          „По-малко конкуренция означава по-високи цени“, каза Бонев.

          Той опроверга и твърденията, че „Софекострой“ е отказала да събира отпадъци.

          „Още на 3 октомври дружеството е заявило, че е готово да помогне по всякакъв начин за решаване на кризата“, уточни той.

          Бонев настоя записите от камерите в „Люлин“ и „Борово“ да бъдат прегледани и публикувани, след сигнали, че умишлено се изхвърлят отпадъци, за да се създаде изкуствена криза.

          „Ако това е вярно, това е не просто безобразие, а доказателство, че мафията е готова на всичко, за да запази контрола си над отпадъците“, коментира общинският съветник.

