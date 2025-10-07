Борис Бонев: София не трябва да се огъва на рекета с боклука

София не трябва да се поддава на рекета, на който в момента е подложена.Това заяви председателят на групата на „Спаси София“ Борис Бонев на брифинг в Столичния общински съвет относно кризата със сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“.
Бонев подчерта, че независимо от политическите различия с кмета Васил Терзиев, „това е битка, която трябва да бъде водена заедно“. По думите му единственият начин София да не бъде заложник на частни фирми, е да изгради собствен капацитет в сектора за отпадъци и почистване.
Той обяви, че „Спаси София“ е внесла доклад за отпускане на заем от 3 млн. лева на общинското дружество „Софекострой“, които ще се използват „само за техника и кофи за боклук“.
„Спаси София“ е подала и сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за проверка на обществените поръчки по съмнение за нагласени търгове и предварителни договорки между фирмите.
Той опроверга и твърденията, че „Софекострой“ е отказала да събира отпадъци.
Бонев настоя записите от камерите в „Люлин“ и „Борово“ да бъдат прегледани и публикувани, след сигнали, че умишлено се изхвърлят отпадъци, за да се създаде изкуствена криза.
