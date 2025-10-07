„Братчеда“ наследи империята на ВИС-2, върти милионите в „зелена енергия“

Историята на братята Васил и Георги Илиеви – основателите на групировката ВИС-2 – продължава да привлича внимание десетилетия след смъртта им. Двамата изграждат едно от най-големите престъпни наследства в България, като империята е оценявана от запознати източници на над половин милиард лева. Това състояние е натрупано основно чрез силово застраховане, рекет и наркотрафик през бурните години на прехода, пише socbg.com.

Още в края на 90-те и началото на 2000-те години голяма част от натрупаните средства започват да се вливат в легалната икономика – най-вече в туристическия сектор. Чрез мрежа от фирми, свързани с ВИС-2, капиталът намира израз в хотелски комплекси, ресторанти и заведения по българското Черноморие. След убийството на Георги Илиев през 2005 г. контролът върху тези активи преминава към съпругата му Мая Илиева, която за кратко време се утвърждава като една от най-влиятелните жени в страната. Сред символите на това наследство е хотел „Дюн“ в Слънчев бряг – един от най-известните имоти, свързани с групировката.

Паралелно с инвестициите в туризма, семейството разполага и със значителни финансови средства, държани в чуждестранни банки. Легализирането на тези пари се оказва предизвикателство заради съмнителния им произход. Именно тогава на сцената излиза братовчедът на Васил и Георги – Йордан Илиев. По образование лекар, но без практика в медицината, той постепенно се превръща в доверен човек на фамилията и получава контрол върху част от легалния бизнес на ВИС-2, включително договори, свързани със Столична община – от сметосъбиране до строителни проекти.

След смъртта на Георги Илиев влиянието на Йордан нараства още повече. Той поема задачата да пренасочи част от капитала на групировката към нови и перспективни сектори. Изборът пада върху енергетиката – и по-конкретно върху възобновяемите източници, които по това време предлагат високи изкупни цени и стабилна възвръщаемост.

С помощта на офшорни компании и подставени лица милиони левове от подземния свят се вливат в изграждането на водноелектрически централи, слънчеви паркове и вятърни турбини. Постепенно Йордан Илиев се утвърждава като значима фигура в сектора на „зелената“ енергия.

Днес той е собственик на няколко ВЕЦ-а, сред които най-големият е „Хубча“ край Смолян. Негови фирми стоят и зад редица соларни и вятърни проекти из страната. Така, макар първоначално натрупано с престъпна дейност, наследството на ВИС-2 се превръща в легален и печеливш бизнес – пример за това как сенчестият капитал на 90-те години успява да се влее в съвременната икономика под прикритието на „чиста енергия“.