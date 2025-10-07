НА ЖИВО
          Начало България Общество

          Бурен вятър: Дърво падна върху коли в Сливен, има материални щети

          Снимка: Maule / Fotogramma / ROPI / picture alliance
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Силен вятър с пориви до 70 км/ч събори дърво върху няколко автомобила в центъра на Сливен.

          Пожарната е реагирала незабавно след подадения сигнал и екипите са отстранили падналото дърво от колите, информираха от общинския пресцентър.

          По първоначални данни има нанесени материални щети – счупени стъкла и огънати ламарини, но няма пострадали хора.

          От Община Сливен уточниха, че до момента количеството на валежите е между 5 и 6 литра на квадратен метър, като екипите от отдел „Сигурност и управление при кризи“ извършват обходи и реагират на всички сигнали за инциденти, свързани с бурята.

          Буря в Созопол: проливни дъждове, силен вятър и проблеми с електрозахранването Буря в Созопол: проливни дъждове, силен вятър и проблеми с електрозахранването

          Култура

          Край на археологическия сезон: Отлични резултати от работата в Хераклея Синтика

          Никола Павлов -
          Изключително успешен – така определи приключилия археологически сезон в античния град Хераклея Синтика ръководителят на проучванията проф. д-р Людмил Вагалински в интервю за БТА....
          Баскетбол

          Ще избухне ли бомба около Леброн Джеймс?

          Николай Минчев -
          Легендарният Леброн Джеймс намигна с мистериозно съобщение в социалните мрежи, че до часове ще обяви важна новина. "Решението на всички решения, 7 октомври". Това гласи...
          Политика

          Гаджев: Какво национално предателство е да търсиш инвеститори?

          Никола Павлов -
          „Какво национално предателство е да търсиш инвеститори в българската газопреносна мрежа?“ — така коментира председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев (ГЕРБ–СДС) думите...

