Бурен вятър: Дърво падна върху коли в Сливен, има материални щети

Силен вятър с пориви до 70 км/ч събори дърво върху няколко автомобила в центъра на Сливен.

- Реклама -

Пожарната е реагирала незабавно след подадения сигнал и екипите са отстранили падналото дърво от колите, информираха от общинския пресцентър.

По първоначални данни има нанесени материални щети – счупени стъкла и огънати ламарини, но няма пострадали хора.

От Община Сливен уточниха, че до момента количеството на валежите е между 5 и 6 литра на квадратен метър, като екипите от отдел „Сигурност и управление при кризи“ извършват обходи и реагират на всички сигнали за инциденти, свързани с бурята.