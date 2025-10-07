Част от отказалите евакуация от Елените потърсиха помощ в Свети Влас

Въпреки предупрежденията на властите и обявената евакуация, част от жителите на ваканционния комплекс Елените, които първоначално са отказали да напуснат домовете си, са потърсили помощ тази сутрин в кметството на Свети Влас, предаде БНТ.
В района продължава да вали проливен дъжд, придружен от силен вятър, което допълнително усложнява обстановката.
Курортът Елените остава затворен и днес. Забраната за достъп бе въведена още вчера с цел осигуряване на безопасността след предупрежденията за нови интензивни валежи. На входа на комплекса продължава да действа контролно-пропускателен пункт и денонощна полицейска охрана, заради сигналите за мародерства.
Очаква се в сряда областният кризисен щаб да реши кога курортът ще бъде отворен, за да могат екипите с тежка техника да продължат разчистването.
Над 200 души са евакуирани и настанени в хотелски комплекси в Свети Влас, където се намират в безопасност.
Междувременно кметът на Несебър и главният архитект Валентин Димов подготвят цялата документация, свързана със строителството и инфраструктурата на комплекса, за да бъде предоставена на компетентните институции.
