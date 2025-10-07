НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Част от отказалите евакуация от Елените потърсиха помощ в Свети Влас

          0
          0
          Елените, наводнение
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Въпреки предупрежденията на властите и обявената евакуация, част от жителите на ваканционния комплекс Елените, които първоначално са отказали да напуснат домовете си, са потърсили помощ тази сутрин в кметството на Свети Влас, предаде БНТ.

          - Реклама -

          В района продължава да вали проливен дъжд, придружен от силен вятър, което допълнително усложнява обстановката.

          Прииждат нови хора. Ето в момента имаме нови, които търсят подслон. Евакуацията е направена, има полиция и жандармерия. Това, че някои се крият по жилищата си, е тяхно решение“, заяви кметът на Свети Влас Иван Николов.

          Дончев за бедствието: За едно и също място отговарят твърде много институции Дончев за бедствието: За едно и също място отговарят твърде много институции

          Курортът Елените остава затворен и днес. Забраната за достъп бе въведена още вчера с цел осигуряване на безопасността след предупрежденията за нови интензивни валежи. На входа на комплекса продължава да действа контролно-пропускателен пункт и денонощна полицейска охрана, заради сигналите за мародерства.

          Очаква се в сряда областният кризисен щаб да реши кога курортът ще бъде отворен, за да могат екипите с тежка техника да продължат разчистването.

          Над 200 души са евакуирани и настанени в хотелски комплекси в Свети Влас, където се намират в безопасност.

          Вчера с жена ми се евакуирахме тук в хотела заради риска от ново наводнение. Обследвах корпуса на сградата и прецених, че има риск да рухне. Няма ток, но сме доволни от условията. Бяхме се запасили с вода“, разказа Константин, жител на комплекса Елените.

          Джартов: Ситуацията е спокойна, достъпът до „Елените“ остава забранен (ВИДЕО) Джартов: Ситуацията е спокойна, достъпът до „Елените“ остава забранен (ВИДЕО)

          Междувременно кметът на Несебър и главният архитект Валентин Димов подготвят цялата документация, свързана със строителството и инфраструктурата на комплекса, за да бъде предоставена на компетентните институции.

          Въпреки предупрежденията на властите и обявената евакуация, част от жителите на ваканционния комплекс Елените, които първоначално са отказали да напуснат домовете си, са потърсили помощ тази сутрин в кметството на Свети Влас, предаде БНТ.

          - Реклама -

          В района продължава да вали проливен дъжд, придружен от силен вятър, което допълнително усложнява обстановката.

          Прииждат нови хора. Ето в момента имаме нови, които търсят подслон. Евакуацията е направена, има полиция и жандармерия. Това, че някои се крият по жилищата си, е тяхно решение“, заяви кметът на Свети Влас Иван Николов.

          Дончев за бедствието: За едно и също място отговарят твърде много институции Дончев за бедствието: За едно и също място отговарят твърде много институции

          Курортът Елените остава затворен и днес. Забраната за достъп бе въведена още вчера с цел осигуряване на безопасността след предупрежденията за нови интензивни валежи. На входа на комплекса продължава да действа контролно-пропускателен пункт и денонощна полицейска охрана, заради сигналите за мародерства.

          Очаква се в сряда областният кризисен щаб да реши кога курортът ще бъде отворен, за да могат екипите с тежка техника да продължат разчистването.

          Над 200 души са евакуирани и настанени в хотелски комплекси в Свети Влас, където се намират в безопасност.

          Вчера с жена ми се евакуирахме тук в хотела заради риска от ново наводнение. Обследвах корпуса на сградата и прецених, че има риск да рухне. Няма ток, но сме доволни от условията. Бяхме се запасили с вода“, разказа Константин, жител на комплекса Елените.

          Джартов: Ситуацията е спокойна, достъпът до „Елените“ остава забранен (ВИДЕО) Джартов: Ситуацията е спокойна, достъпът до „Елените“ остава забранен (ВИДЕО)

          Междувременно кметът на Несебър и главният архитект Валентин Димов подготвят цялата документация, свързана със строителството и инфраструктурата на комплекса, за да бъде предоставена на компетентните институции.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Сурово наказание застигна банкерката, източила Мартин Петров с близо 2 милиона лева

          Иван Христов -
          Софийският градски съд осъди на 15 години затвор бивша служителка на столична банка, която измамила бившия национал по футбол Мартин Петров с близо 1,8...
          Политика

          Запрянов: Ще използваме опита на Украйна за дроновете

          Никола Павлов -
          Системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО и Европейския съюз ще бъде надградена с противодронов компонент, тъй като настоящите системи не са пригодени...
          Правосъдие

          И на втора инстанция: Служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста

          Никола Павлов -
          Софийският апелативен съд потвърди решението на първата инстанция и остави в ареста служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Борис Борисов и Георги Георгиев, обвинени...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions