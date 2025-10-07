Част от отказалите евакуация от Елените потърсиха помощ в Свети Влас

Въпреки предупрежденията на властите и обявената евакуация, част от жителите на ваканционния комплекс Елените, които първоначално са отказали да напуснат домовете си, са потърсили помощ тази сутрин в кметството на Свети Влас, предаде БНТ.

В района продължава да вали проливен дъжд, придружен от силен вятър, което допълнително усложнява обстановката.

„Прииждат нови хора. Ето в момента имаме нови, които търсят подслон. Евакуацията е направена, има полиция и жандармерия. Това, че някои се крият по жилищата си, е тяхно решение“, заяви кметът на Свети Влас Иван Николов.

Курортът Елените остава затворен и днес. Забраната за достъп бе въведена още вчера с цел осигуряване на безопасността след предупрежденията за нови интензивни валежи. На входа на комплекса продължава да действа контролно-пропускателен пункт и денонощна полицейска охрана, заради сигналите за мародерства.

Очаква се в сряда областният кризисен щаб да реши кога курортът ще бъде отворен, за да могат екипите с тежка техника да продължат разчистването.

Над 200 души са евакуирани и настанени в хотелски комплекси в Свети Влас, където се намират в безопасност.

„Вчера с жена ми се евакуирахме тук в хотела заради риска от ново наводнение. Обследвах корпуса на сградата и прецених, че има риск да рухне. Няма ток, но сме доволни от условията. Бяхме се запасили с вода“, разказа Константин, жител на комплекса Елените.

Междувременно кметът на Несебър и главният архитект Валентин Димов подготвят цялата документация, свързана със строителството и инфраструктурата на комплекса, за да бъде предоставена на компетентните институции.