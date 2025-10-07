НА ЖИВО
          COVID вече върлува в България, д-р Илиев от Берн разкри симптомите и разликите с грипа

          Броят на заразените с COVID-19 в България рязко се увеличава, а според експертите това трябва да е основното ни притеснение през следващите седмици. За разлика от грипа, чийто пик се очаква през декември и януари, коронавирусът вече се разпространява активно. Това заяви д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн и експерт по безопасност на ваксините, в ефира на Радио „Фокус“.

          По думите му COVID-19 остава опасна вирусна инфекция, макар и не толкова тежка, колкото в началото на пандемията. Той предупреди, че дългият COVID – състояние, при което симптомите продължават седмици или месеци след болестта – може да направи хората трайно неработоспособни. Най-уязвими остават възрастните и хронично болните, при които заболяването често засяга сърцето и кръвоносната система.

          „Ако се почувствате зле, направете тест, останете няколко дни вкъщи и не натоварвайте организма си – така ще защитите и околните“, призова д-р Илиев.

          Експертът посочи, че симптомите на COVID и грип често се припокриват, но има някои характерни разлики.

          – При грип началото е рязко и внезапно, с висока температура, силна умора, болки в мускулите, очите и ставите.

          – При COVID симптомите настъпват по-бавно, често с силно главоболие, загуба на обоняние, по-рядко болки по тялото, но протичането е по-дълго.

          При децата COVID обикновено протича леко, но може да се прояви с по-нетипични признаци – неспокойствие, температура или разстройство. Макар и рядко, има случаи на тежко протичане при малчугани, уточни специалистът.

          След преболедуване част от пациентите развиват т.нар. дълъг COVID, който се характеризира с продължителна отпадналост, умора и липса на концентрация. Това състояние може да продължи с месеци и сериозно да влоши качеството на живот.

          Д-р Илиев подчерта значението на ваксинацията, която според него остава най-сигурната защита срещу тежко протичане на вируса.

          „Дори при заразяване, ваксинираните преминават по-леко инфекцията. Ефектът на ваксината срещу COVID е дълготраен – около година и половина – докато грипната защита трае по-кратко, но и тя е силно препоръчителна“, обясни той.

          Експертът предупреди, че едновременната инфекция с COVID и грип може да бъде изключително опасна. При подобна комбинация е жизненоважно да се приемат много течности, да се осигури пълен покой, тъй като двойното натоварване на организма може да доведе до животозастрашаващо състояние.

          „Най-важното е да не подценяваме вирусите – както COVID, така и грипа – и да пазим себе си и близките си“, заключи д-р Аспарух Илиев.

