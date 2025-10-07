„Да, България“ към МВР: Разкрийте информацията за запалените камиони или ще извикаме Митов в НС

Партия „Да, България“ настоява Министерството на вътрешните работи да разкрие публично информация за хода на разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма, кандидатствала по обществената поръчка за сметосъбиране в София.
От формацията призовават вътрешния министър да изиска от наблюдаващия прокурор предоставяне на официална информация пред медиите. Ако това не се случи, „Да, България“ ще настоява министърът да бъде изслушан в Народното събрание.
Случаят датира от 29 юли, когато в 03:10 часа сутринта пожар унищожи четири товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера, паркирани на ул. „Околовръстен път“ в София.
По-рано днес пресцентърът на МВР излезе с официална позиция, призовавайки инцидентът да не бъде политизиран.
