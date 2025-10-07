НА ЖИВО
          „Да, България" към МВР: Разкрийте информацията за запалените камиони или ще извикаме Митов в НС

          Партия „Да, България“ настоява Министерството на вътрешните работи да разкрие публично информация за хода на разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма, кандидатствала по обществената поръчка за сметосъбиране в София.

          Мълчанието на институциите по случая идва на фона на криза с боклука, предизвикана от мафиотски похвати и опити за рекет спрямо общината и изпълнители по обществени поръчки“, заявиха от партията.

          От формацията призовават вътрешния министър да изиска от наблюдаващия прокурор предоставяне на официална информация пред медиите. Ако това не се случи, „Да, България“ ще настоява министърът да бъде изслушан в Народното събрание.

          Случаят датира от 29 юли, когато в 03:10 часа сутринта пожар унищожи четири товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера, паркирани на ул. „Околовръстен път“ в София.

          По-рано днес пресцентърът на МВР излезе с официална позиция, призовавайки инцидентът да не бъде политизиран.

          Заявяваме, че престъпният натиск срещу общината и срещу изпълнителите по обществени поръчки няма да бъде толериран и ще срещне твърдата ни съпротива – нашата и на софиянци“, подчертават от „Да, България“, изразявайки подкрепа към кмета Васил Терзиев.

