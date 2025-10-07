НА ЖИВО
          Доналд Тръмп за Tomahawk: Вече съм взел решение, искам да знам как ще ги използва Украйна

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че на практика е взел решение относно доставката на крилати ракети Tomahawk на Украйна, но иска да разбере как Киев възнамерява да ги използва, предава РИА Новости.

          „Да, вече взех решение, по принцип… Искам да знам какво ще правят с тях, къде ще ги изпратят“, отбеляза американският държавен глава пред репортери в Белия дом, отговаряйки на съответстващ въпрос

          В същото време президентът на САЩ повтори желанието си да не се предизвиква ескалация на конфликта в Украйна.

          През септември вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс обяви, че администрацията на Белия дом обсъжда евентуалното прехвърляне на крилати ракети Tomahawk на Украйна, но че окончателното решение е на Доналд Тръмп. Междувременно специалният пратеник на президента на САЩ Кийт Келог уточни, че все още не е взето решение по този въпрос.

          Според The Telegraph Володимир Зеленски е поискал доставката на такива оръжия по време на среща с президента на САЩ в средата на септември. Axios съобщи, че това е единствената точка от искането на Киев, която Тръмп е отхвърлил, въпреки че е изразил подкрепа за други. The Wall Street Journal цитира думите на ръководителя на Белия дом, че той носи отговорност за премахване на ограниченията върху използването на американски оръжия с голям обсег за удари дълбоко в Русия, но не е поел пряк ангажимент за преразглеждане на настоящите ограничения.

          На среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“ Путин заяви, че използването на ракети Tomahawk от украинските въоръжени сили е невъзможно без участието на американски военни. Във всеки случай Русия е готова да отговори на подобни действия: вътрешните системи за противовъздушна отбрана са се адаптирали към ATACMS и ще се адаптират към този тип оръжие.

