Дончев за бедствието: За едно и също място отговарят твърде много институции

Големият проблем при бедствието в Елените е, че за едно и също място отговарят твърде много институции – от Дирекция „Строителен контрол“ през общината до Министерството на околната среда и водите. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на посещението си в Габрово, където участва в информационна среща за въвеждането на еврото у нас, предаде БТА.

„Макар че е логично да има отговорност, когато отговарят повече институции, понякога се случва така, както в конкретния случай", посочи Дончев.

Той допълни, че повечето бедствия са резултат от комбинация между природни стихии и човешка глупост.

Според него в подобни ситуации единственото, което може да се направи, е да се помогне на хората, но подчерта, че „умните мерки са превенция“, която трябва да се прилага своевременно, за да се предотвратят подобни трагедии.