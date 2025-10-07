Доц. Атанас Мангъров: В момента няма ваксини, но ги чакаме

Това каза доцент Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Доцент Мангъров направи съпоставка между грипните ваксини и тези срещу коронавирус. По думите му вторите не са достатъчно изпитани, като в същото време те наподобявали и ваксините срещу рак, което криело рискове. В същото време той се застъпи за класическите ваксини срещу човешкия папиломавирус.
Инфекционистът беше категоричен, че към момента няма нови вируси, от които да се страхуваме, а всички са добре познати.
Това каза доцент Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Доцент Мангъров направи съпоставка между грипните ваксини и тези срещу коронавирус. По думите му вторите не са достатъчно изпитани, като в същото време те наподобявали и ваксините срещу рак, което криело рискове. В същото време той се застъпи за класическите ваксини срещу човешкия папиломавирус.
Инфекционистът беше категоричен, че към момента няма нови вируси, от които да се страхуваме, а всички са добре познати.