Доц. Атанас Мангъров: В момента няма ваксини, но ги чакаме

„В момента няма ваксини, но ги чакаме. Надявам се в най-скоро време да са тук.“

Това каза доцент Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Доцент Мангъров направи съпоставка между грипните ваксини и тези срещу коронавирус. По думите му вторите не са достатъчно изпитани, като в същото време те наподобявали и ваксините срещу рак, което криело рискове. В същото време той се застъпи за класическите ваксини срещу човешкия папиломавирус.

„Това е една от ваксините, които си заслужва да бъде направена и особено на децата“, посочи още гостът.

Инфекционистът беше категоричен, че към момента няма нови вируси, от които да се страхуваме, а всички са добре познати.