      вторник, 07.10.25
          Древна плочка на повече от 4000 години изчезна от некропола Саккара

          Снимка: egyptian-gazette.com
          Варовикова плочка, датираща отпреди повече от 4000 години, е изчезнала от египетския некропол Саккара, съобщиха властите в понеделник — само няколко седмици след кражбата на златна гривна от Националния музей в Кайро.

          Министерството на антиките потвърди „изчезването на древна плочка от гробницата на Хенти Ка“ в археологическата зона Саккара.

          „Предприети са всички необходими правни процедури и случаят е предаден на прокуратурата за разследване,“ уточниха от ведомството.

          Според информацията, плочката произхожда от гробница, датираща от Шестата династия на древен Египет (около 2345–2181 г. пр.н.е.). Тя е открита през 50-те години на миналия век и е била съхранявана в затворена зона от 2019 г. насам.

          Инцидентът идва след друга нашумяла кражба – изчезването на 3000-годишна златна гривна от Египетския музей в Кайро. През септември полицията арестува музеен служител и трима негови съучастници, след като гривната — украшена с мъниста от лапис лазули и датираща от времето на фараона Аменемоп (1070–945 г. пр.н.е.) — беше продадена за около 4000 долара и разтопена.

          Кражбите и нелегалната търговия с антики продължават да бъдат сериозен проблем за Египет. Миналия месец египетски гражданин беше осъден на шест месеца затвор в САЩ за контрабанда на близо 600 артефакта на международния пазар.

          Новият случай идва в навечерието на откриването на 1 ноември на „Великия египетски музей“ край пирамидите в Гиза — мащабен културен проект, разработван от години и очакван да се превърне в най-големия археологически музей в света.

