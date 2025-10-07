Двама мъже в тежко състояние след пожар в трафопост в Плевен

Двама мъже – на 72 и 68 години – са с тежки изгаряния след пожар в трафопост в двора на фирма в Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 октомври на булевард „Георги Кочев“, докато пострадалите извършвали манипулации по оборудването на разпределителна уредба 20 kV. Искра е предизвикала пожар, който е унищожил около 50 електрически проводника и част от оборудването, а стени с площ около 100 кв. м са били опушени.

Пострадалите са транспортирани по спешност в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в София и са настанени в реанимация.

Полицията е разпитала трима свидетели – служители на фирмата, а прокуратурата е уведомена. По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за инцидента.