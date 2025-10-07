Две години от нападението на 7 октомври – денят, който промени Близкия изток

Израел днес отбелязва втората годишнина от атаката на 7 октомври 2023 г. – най-кървавия ден в съвременната история на страната. Годишнината идва на фона на непреки преговори между Израел и „Хамас“ в Египет, които подхранват крехка надежда за освобождаване на заложниците и край на продължаващата война в Газа, съобщава Франс прес.

- Реклама -

Официалните възпоменателни церемонии са планирани за 16 октомври, след края на еврейския празник Сукот. Символично, тази година 7 октомври съвпада с първия ден на празника, докато през 2023 г. нападението бе извършено в последния ден от Сукот – навръх шабат.

Тогава хиляди бойци на „Хамас“ и други палестински групировки пробиха израелската гранична бариера и нападнаха военни бази, кибуци и градове, убивайки безразборно. Израел изгуби 1219 души, предимно цивилни. От 251-те отвлечени 47 остават в плен, като 25 от тях се смятат за мъртви, съобщава израелската армия.

Израелската контраофанзива, започнала часове след атаката, продължава и днес – вече повече от 700 дни. Според данни на палестинското министерство на здравеопазването, контролирано от „Хамас“, над 67 000 души са загинали в ивицата Газа от началото на конфликта.

На годишнината генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за край на насилието и начало на мирен процес, подчертавайки, че последният мирен план на американския президент Доналд Тръмп дава „реална възможност за прекратяване на конфликта“.

„След две години на страдание трябва да изберем надеждата. Сега е моментът“, заяви Гутериш.