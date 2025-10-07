НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Джартов: 51 населени места остават без ток

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          След денонощие на проливни дъждове и бедствена ситуация по Южното Черноморие, обстановката постепенно се нормализира, съобщи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

          - Реклама -

          По думите му, през нощта не е имало нови валежи или инциденти, които да създават допълнителни проблеми.

          „Ситуацията е спокойна. Към момента няма нещо, което да буди притеснение“, увери Джартов, цитиран от БНР.

          Има три сигнала за паднали дървета, които вече се обработват. Без електрозахранване са 51 населени места, а екипи работят по отстраняване на щетите по мрежата.

          Джартов припомни, че вчера след 15:00 ч. достъпът до Елените е бил ограничен, за да не се допуснат нови инциденти. Днес ще бъде направена нова оценка на обстановката и дейностите по разчистване ще продължат.

          „Важно е решенията да се взимат според реалната ситуация и прогнозата, за да гарантират безопасността на хората“, подчерта още Джартов.

          Междувременно България ще поиска финансова помощ от Европейския фонд „Солидарност“ за възстановяване на щетите в Бургас, Царево и Елените.

          След денонощие на проливни дъждове и бедствена ситуация по Южното Черноморие, обстановката постепенно се нормализира, съобщи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

          - Реклама -

          По думите му, през нощта не е имало нови валежи или инциденти, които да създават допълнителни проблеми.

          „Ситуацията е спокойна. Към момента няма нещо, което да буди притеснение“, увери Джартов, цитиран от БНР.

          Има три сигнала за паднали дървета, които вече се обработват. Без електрозахранване са 51 населени места, а екипи работят по отстраняване на щетите по мрежата.

          Джартов припомни, че вчера след 15:00 ч. достъпът до Елените е бил ограничен, за да не се допуснат нови инциденти. Днес ще бъде направена нова оценка на обстановката и дейностите по разчистване ще продължат.

          „Важно е решенията да се взимат според реалната ситуация и прогнозата, за да гарантират безопасността на хората“, подчерта още Джартов.

          Междувременно България ще поиска финансова помощ от Европейския фонд „Солидарност“ за възстановяване на щетите в Бургас, Царево и Елените.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Потоп чака Източна България, проф. Рачев насочи вниманието към река Янтра

          Иван Христов -
          Климатологът проф. Георги Рачев предупреди, че в следващите дни страната ще бъде обхваната от студено и дъждовно време, което ще засегне голяма част от...
          Общество

          Две години от нападението на 7 октомври – денят, който промени Близкия изток

          Камелия Григорова -
          Израел днес отбелязва втората годишнина от атаката на 7 октомври 2023 г. – най-кървавия ден в съвременната история на страната. Годишнината идва на фона...
          Инциденти

          Непрестанен дъжд блокира достъпа до Арапя

          Камелия Григорова -
          След повече от 10 часа непрекъснати валежи в района на Царево властите въведоха превантивни мерки за сигурност, съобщава БГНЕС. Минути след 7:00 часа сутринта достъпът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions