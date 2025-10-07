Джартов: 51 населени места остават без ток

След денонощие на проливни дъждове и бедствена ситуация по Южното Черноморие, обстановката постепенно се нормализира, съобщи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.

По думите му, през нощта не е имало нови валежи или инциденти, които да създават допълнителни проблеми.

„Ситуацията е спокойна. Към момента няма нещо, което да буди притеснение“, увери Джартов, цитиран от БНР.

Има три сигнала за паднали дървета, които вече се обработват. Без електрозахранване са 51 населени места, а екипи работят по отстраняване на щетите по мрежата.

Джартов припомни, че вчера след 15:00 ч. достъпът до Елените е бил ограничен, за да не се допуснат нови инциденти. Днес ще бъде направена нова оценка на обстановката и дейностите по разчистване ще продължат.

„Важно е решенията да се взимат според реалната ситуация и прогнозата, за да гарантират безопасността на хората“, подчерта още Джартов.

Междувременно България ще поиска финансова помощ от Европейския фонд „Солидарност“ за възстановяване на щетите в Бургас, Царево и Елените.