      вторник, 07.10.25
          Ердоган и Путин обсъдиха войната в Украйна и усилията за мир в Газа

          Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, по време на който подчерта необходимостта от ускоряване на дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, съобщи в. „Сабах“.

          „Турция ще продължи да допринася за международните усилия за прекратяване на войната чрез диалог,“ увери турският държавен глава.

          Двамата лидери обсъдиха и отношенията между Турция и Русия, както и регионални и глобални развития.

          По време на разговора Ердоган акцентира върху дипломатическите усилия на Анкара за прекратяване на огъня в Газа и за осигуряване на безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до палестинската територия.

          „Спирането на страданията на цивилните и възстановяването на стабилността остават сред основните приоритети на Турция,“ подчерта Ердоган.

          - Реклама -

