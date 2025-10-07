Ердоган и Путин обсъдиха войната в Украйна и усилията за мир в Газа

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, по време на който подчерта необходимостта от ускоряване на дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, съобщи в. „Сабах“.

„Турция ще продължи да допринася за международните усилия за прекратяване на войната чрез диалог,“ увери турският държавен глава. - Реклама -

Двамата лидери обсъдиха и отношенията между Турция и Русия, както и регионални и глобални развития.

По време на разговора Ердоган акцентира върху дипломатическите усилия на Анкара за прекратяване на огъня в Газа и за осигуряване на безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до палестинската територия.