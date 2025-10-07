Европа не е готова за заплахата от БЛА. Ще бъде ли достатъчна „стената“ срещу дронове?

Докато военната офанзива на Москва продължава да натиска по източната граница на Европейския съюз, напрежението на континента нараства след серия от дръзки нарушения на европейското въздушно пространство, умишлено извършени от Русия. В отговор Европа обяви нови контрамерки — изграждане на „стена от дронове“, която да противодейства на заплахата.

„Европа е заплашена не само от войната в Украйна, но и от постоянните провокации на Русия," коментираха представители на НАТО.

Ескалация в небето над Европа

Между 9 и 10 септември 19 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, предизвиквайки незабавна реакция на НАТО. Полски F-16 и холандски F-35 бяха вдигнати по тревога, като три дрона бяха свалени, а осем се разбиха на територията на Полша. Един от тях достигна 260 км навътре в страната, което наложи временното затваряне на четири летища.

На 13 септември три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха въздушното пространство на Естония за повече от 10 минути. След намеса на изтребители на НАТО, те бяха принудени да напуснат територията.

НАТО реагира по член 4

След тези инциденти Полша и Естония се позоваха на член 4 от Вашингтонския договор, предвиждащ колективни консултации при заплаха за сигурността. Алиансът осъди „безразсъдните действия на Русия“ и обеща да засили своята отбранителна и възпираща способност.

„Сива зона“ и хибридна война

Повечето от дроновете се оказаха руски Geran-2, евтина версия на иранския Shahed-136, използвани за разузнаване и провокации. Целта на Кремъл според анализаторите е да тества реакцията и единството на НАТО, както и да разклати общественото мнение в Европа чрез дезинформация и психологически натиск.

„Русия играе опасна игра в ‘сивата зона’ между война и мир,“ коментират експерти по сигурността.

Европейски отговор: „стена от дронове“

Последната среща на Европейската политическа общност в Копенхаген показа единен фронт. Лидерите одобриха инициатива за изграждане на „многопластова мрежа за откриване и прихващане на дронове“, която ще обедини системите на отделните страни членки.

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус заяви, че проектът може да бъде реализиран в рамките на три до четири години.

Промяна във войната

Войната в Украйна ясно показа, че дроновете са променили военната стратегия на XXI век — те са евтини, трудни за засичане и нанасят сериозни щети.

„Новата заплаха не идва само от ракети, а и от рояци безпилотници,“ отбелязват анализатори от Европейския център за сигурност.

В този контекст ЕС и НАТО са изправени пред спешна необходимост от адаптиране на противовъздушната си защита. Експертите предупреждават, че по-агресивна акция на Русия — включително сухопътна инвазия в Балтика — вече не може да бъде изключена.