      вторник, 07.10.25
          Фатален инцидент: 29-годишен шофьор загина при челен удар на пътя София – Варна

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Тежка катастрофа отне живота на млад мъж тази сутрин на първокласния път София – Варна, в района на село Сопот, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

          Инцидентът е станал около 6:20 часа при валеж и мокра пътна настилка. Лек автомобил и камион, движещи се в противоположни посоки, са се ударили челно.

          Вследствие на сблъсъка водачът на лекия автомобил, 29-годишен мъж, е починал на място.

          На мястото на произшествието работят екипи на полицията, които регулират движението, преминаващо само в едната лента.

          По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват обстоятелствата и причините, довели до трагичния инцидент.

