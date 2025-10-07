Франция в политическа безизходица: дори съюзниците на Макрон го призовават да подаде оставка

Френският президент Еманюел Макрон е под нарастващ натиск да намери изход от задълбочаващата се политическа криза, след като дори негови съратници призоваха за оттеглянето му от поста.

Бившият премиер и настоящ кандидат за президент през 2027 г. Едуар Филип заяви, че Макрон трябва да подаде оставка след приемането на бюджета, за да осигури „достоен изход от кризата“.

Кризата се задълбочи след изненадващата оставка на Себастиен Лекорню — седмият премиер в рамките на управлението на Макрон.

„Президентът трябва да помисли за страната, а не за себе си,“ заяви Филип, намеквайки, че единствено оставката може да възстанови политическата стабилност.

Допълнителен удар за държавния глава дойде от Габриел Атал, лидер на управляващата партия „Ренесанс“, който призна, че „вече не разбира решенията на президента“ — ясен сигнал за разрив дори в собствените му редици.

От опозицията Марин Льо Пен настоя за незабавни предсрочни избори, подчертавайки, че те са „абсолютно необходими за възстановяване на доверието в институциите“.

Франция се намира в политическа безизходица от лятото на 2024 г., когато изборният ход на Макрон доведе до раздробен парламент и възход на крайната десница.

Днес президентът търси начин да запази властта си в условията на нарастващо обществено недоволство и вътрешни противоречия, които поставят под въпрос бъдещето на втория му мандат.