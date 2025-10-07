Фридрих Мерц шокира Германия с предупреждение за понижаване на доходите и увеличение на пенсионната възраст

Канцлерът Фридрих Мерц предупреди гражданите на Германия да очакват понижаване на реалните доходи в близките години, а освен това анонсира увеличение на пенсионната възраст, предава BILD.

По думите му, гражданите ще трябва да харчат все по-голям дял от доходите си за социални нужди – пенсии, здравеопазване и грижи за възрастни хора.

„Нашето население ще бъде принудено да харчи повече от доходите си за пенсии, здравеопазване и грижи. И това трябва да се прави справедливо“, обясни той в интервю за ARD.

Причината, според Мерц, е застаряването на населението и нарастващите разходи за социални програми. Здравната система вече има дефицит от милиарди евро. Очаква се допълнителен дефицит от поне четири милиарда евро през 2026 г. Властите обсъждат увеличаване на вноските и дори частично премахване на обезщетенията.

Канцлерът предложи и преразглеждане на пенсионната система. Вместо фиксирана възраст за пенсиониране (67 години), той предлага да се взема предвид трудовият стаж.

„Някой, който е започнал работа на 17 години и е работил 50 години, не трябва да се пенсионира едновременно с някой, който е започнал кариерата си на 30 години“, отбеляза Мерц.

Същевременно канцлерът настоява за въвеждането на задължителна частна капиталово финансирана пенсия и обещава обезщетения за работещите пенсионери – до 2000 евро на месец без данъци.