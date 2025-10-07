FT: В ЕС се договориха за ограничаване на пътуванията на руски дипломати в Европа, Унгария вдигна ветото

Изданието Financial Times научи, че правителствата на ЕС са се споразумели да ограничат пътуванията на руски дипломати в рамките на ЕС в отговор на нарастващия брой опити за саботаж, които според разузнаването често се водят от шпиони под дипломатическо прикритие.

Съгласно предложените правила, руските дипломати, базирани в столиците на ЕС, ще бъдат задължени да информират другите правителства за плановете си за пътуване, преди да преминат границата на страната, в която са акредитирани.

Инициативата, инициирана от Чехия, е част от нов пакет от санкции, подготвян от Брюксел в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Пакетът изисква единодушна подкрепа от държавите членки за приемане. Според двама души, запознати с преговорите, Унгария, последната страна, която се противопостави на мярката, е вдигнала ветото си.

Според разузнавателни служби от ЕС, руски шпиони, представящи се за дипломати, често извършват операции извън страната, където са акредитирани, за да избегнат надзор от страна на контраразузнаването.

Чешкото правителство настоява за подобни ограничения от май миналата година. Прага вече забрани влизането на няколко руски дипломати, заподозрени в участие в разузнавателна дейност. Стотици дипломати обаче остават акредитирани в съседна Австрия – и оттам те могат законно да преминават границата с Чехия.

Чешкият външен министър Ян Липавски заяви, че ограниченията са необходими за възстановяване на принципа на реципрочност.

„Няма смисъл руски дипломат, акредитиран в Испания, да може да идва в Прага, когато пожелае. Трябва да прилагаме строга реципрочност при издаването на краткосрочни дипломатически визи в съответствие с Виенската конвенция“, заяви Липавски пред изданието.

Предистория:

На 30 септември чешкото правителство реши да забрани влизането на руски дипломати и притежатели на служебни паспорти, които нямат национална акредитация от Прага.

Правното одобрение на новия пакет от санкции обаче може да се забави поради спор относно предложението на Австрия да се добави още една клауза, която би премахнала санкциите върху активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска, за да се компенсират загубите, понесени от австрийската банка Raiffeisen в Русия.

Според официални лица, посланици от поне дванадесет други столици са заявили миналата седмица, че няма да подкрепят пакета, ако австрийското предложение бъде включено. Допълнителни преговори са насрочени за сряда.