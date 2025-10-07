НА ЖИВО
      вторник, 07.10.25
          Габриел Атал: Вече не разбирам решенията на президента Макрон

          Снимка: БГНЕС
          Бившият премиер и генерален секретар на партията „Ренесанс“ Габриел Атал заяви, че вече не разбира решенията на президента Еманюел Макрон, но остава готов да работи за изход от политическата криза във Франция.

          „Преживяваме трудни времена. И както много французи, аз вече не разбирам решенията на президента на републиката,“ каза Атал в интервю за TF1.

          Той припомни, че след разпускането на парламента през лятото на 2024 г. е останал с впечатлението, че Макрон „упорито се опитва да се вкопчи във властта“.

          Атал, който беше министър-председател преди парламентарните избори, призова за нов подход при решаването на натрупаните проблеми и настоя президентът да „сподели властта“ с други политически сили.

          „Необходимо е президентът да направи крачка назад и да позволи на различните политически сили да участват в управлението – както на национално, така и на местно ниво,“ подчерта той.

          Политикът предложи президентът да се въздържи от назначаване на представител на „Ренесанс“ за премиер, а вместо това да създаде платформа за диалог между всички партии, ръководена от „независим преговарящ“.

          „Вече три пъти видяхме, че този модел – назначаване на премиер и после преговори с опозицията – не работи,“ заяви Атал.

          Той също така се обяви против ново разпускане на парламента, като предупреди, че това би направило Националното събрание още по-разединено и няма да реши бюджетната криза за 2026 г.

          Атал изрази надежда, че преговорите на напускащия премиер Себастиен Льокорню с партиите ще бъдат успешни, и потвърди готовността си да участва във всички разговори.

          „След като постигнем бюджетен компромис, въпросът кой ще бъде премиер ще стане второстепенен, защото отговорността ще бъде споделена,“ обобщи Габриел Атал.

