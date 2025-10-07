Гаджев: Какво национално предателство е да търсиш инвеститори?

„Какво национално предателство е да търсиш инвеститори в българската газопреносна мрежа?“ — така коментира председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев (ГЕРБ–СДС) думите на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, свързани със статия на The Wall Street Journal за разговори между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши.
Той допълни, че Костадинов нарича „национално предателство“ почти всяко действие, а реално позициите на „Възраждане“ обслужват чужди интереси.
По повод публикацията в The Wall Street Journal, Гаджев заяви, че въпросът вече е бил коментиран от самия Бойко Борисов и няма какво да добави.
Относно обсъждането на пореден вот на недоверие, той коментира с ирония:
