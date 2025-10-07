НА ЖИВО
          Гаджев: Какво национално предателство е да търсиш инвеститори?

          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Какво национално предателство е да търсиш инвеститори в българската газопреносна мрежа?“ — така коментира председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев (ГЕРБ–СДС) думите на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, свързани със статия на The Wall Street Journal за разговори между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши.

          САЩ са най-големите производители на газ в света — дори по-големи от Руската федерация. Да търсим възможности за диверсификация и за ползване на американски газ не е нищо лошо, напротив – това е част от енергийната независимост на България“, заяви Гаджев.

          Той допълни, че Костадинов нарича „национално предателство“ почти всяко действие, а реално позициите на „Възраждане“ обслужват чужди интереси.

          Ако погледнем реално, именно изказванията на „Възраждане“ звучат като защитници на друга държава, а не на българския национален интерес“, подчерта депутатът от ГЕРБ–СДС.

          По повод публикацията в The Wall Street Journal, Гаджев заяви, че въпросът вече е бил коментиран от самия Бойко Борисов и няма какво да добави.

          Относно обсъждането на пореден вот на недоверие, той коментира с ирония:

          Загубих бройката колко вота вече се обсъждат. Очаквам следващият да бъде за това, че навън вали дъжд, а може би и за това, че ще завали сняг.

