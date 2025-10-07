Гергана Топалова започна с победа на турнира в Севиля

Българската тенисистка Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 Топалова победи на старта Мелиса Еркан (Австралия) с 6:4, 7:6(8) след два часа и 48 минути игра.

Българката на два пъти пропиля пробив аванс в първия сет, но все пак го спечели с ключов брейк в десетия гейм.

Във втората част Топалова изоставаше с 3:5, но успя да навакса и да спечели тайбрека, отразявайки три сетбола на съперничката, преди да затвори мача със серия от три поредни точки.

За място на четвъртфиналите, Гергана Топалова ще се изправи срещу победителката от двубоя между Мила Машич (Сърбия) и Диана Марчинкевица (Латвия).