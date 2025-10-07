НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Гергана Топалова започна с победа на турнира в Севиля

          0
          0
          Снимка: БФ тенис
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Българската тенисистка Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

          - Реклама -

          Поставената под №7 Топалова победи на старта Мелиса Еркан (Австралия) с 6:4, 7:6(8) след два часа и 48 минути игра.

          Българката на два пъти пропиля пробив аванс в първия сет, но все пак го спечели с ключов брейк в десетия гейм.

          Във втората част Топалова изоставаше с 3:5, но успя да навакса и да спечели тайбрека, отразявайки три сетбола на съперничката, преди да затвори мача със серия от три поредни точки.

          За място на четвъртфиналите, Гергана Топалова ще се изправи срещу победителката от двубоя между Мила Машич (Сърбия) и Диана Марчинкевица (Латвия).

          Българската тенисистка Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на клей в Севиля (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

          - Реклама -

          Поставената под №7 Топалова победи на старта Мелиса Еркан (Австралия) с 6:4, 7:6(8) след два часа и 48 минути игра.

          Българката на два пъти пропиля пробив аванс в първия сет, но все пак го спечели с ключов брейк в десетия гейм.

          Във втората част Топалова изоставаше с 3:5, но успя да навакса и да спечели тайбрека, отразявайки три сетбола на съперничката, преди да затвори мача със серия от три поредни точки.

          За място на четвъртфиналите, Гергана Топалова ще се изправи срещу победителката от двубоя между Мила Машич (Сърбия) и Диана Марчинкевица (Латвия).

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Отново трудности, отново победа за Новак Джокович в Китай

          Николай Минчев -
          Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на Мастърс турнира в Шанхай след победа над Жауме Мунар с 6-3, 5-7, 6-2. Подобно на мача с...
          Политика

          Румъния поема председателството на Централноевропейската инициатива от 2026 г.

          Красимир Попов -
          Румъния ще поеме ротационното председателство на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), считано от 1 януари 2026 г., съобщи Министерството на външните работи в Букурещ, цитирано от...
          Война

          Украинското разузнаване: Ветераните от войната са най-голямата заплаха за властта на Путин

          Иван Христов -
          В Кремъл нарастват опасенията, че завръщането на десетки хиляди военнослужещи и бивши затворници от фронта ще предизвика рязко увеличение на престъпността и социална дестабилизация....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions