      вторник, 07.10.25
          
          
          
          Хамас иска гаранции от Доналд Тръмп, че войната в Газа ще приключи окончателно

          Снимка: БГНЕС
          Водещият преговарящ на Хамас Халил ел-Хайя заяви по време на непреките преговори с Израел в Египет, че движението „иска гаранции от президента на САЩ Доналд Тръмп и от страните посредници, че войната ще приключи веднъж завинаги“.

          „Ние не вярваме на окупацията, дори за секунда“, каза Ел-Хайя пред египетската медия Al-Qahera News, свързана с държавата, визирайки Израел.

          Той обвини израелската страна, че не е спазила предишни договорености за прекратяване на огъня.

          „Израелската окупация през цялата история не спазва обещанията си, а ние вече го преживяхме два пъти в тази война. Затова искаме реални гаранции“, добави Ел-Хайя, подчертавайки, че движението няма да подпише ново споразумение без ясни и международно признати гаранции за неговото изпълнение.

          Изказването му идва в момент, когато в Египет се водят непреки преговори между делегации на Израел и Хамас, основани на 20-точковия мирен план на Доналд Тръмп, целящ дългосрочно прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

          

          
          
          
          

