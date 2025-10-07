И на втора инстанция: Служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста (ВИДЕО)

Софийският апелативен съд потвърди решението на първата инстанция и остави в ареста служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Борис Борисов и Георги Георгиев, обвинени в искане и получаване на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Съдът прие, че събраните доказателства сочат достатъчно основания за обосновано предположение, че двамата са извършили престъпленията, за които са обвинени.
Магистратите отбелязаха още, че обвиняемите са били упорити в действията си, като са използвали преводач на телефоните си, за да поискат подкуп от чуждестранните шофьори.
Адвокатът на двамата – Емануил Йорданов, заяви, че няма достатъчно доказателства, а делото се гради основно на три свидетелски показания. Според него първоинстанционният съд се е повлиял от обществен натиск и не е отчел чистото съдебно минало на обвиняемите.
От прокуратурата контрираха, че обвинението ще бъде прецизирано, но към момента е достатъчно ясно и подкрепено с доказателства. Един от шофьорите е записал разговора, в който му е поискан подкуп, като видеото се подлага на експертиза, въпреки че обвиняемите са го накарали да го изтрие.
В последната си дума пред съда Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение, но искането им беше отхвърлено.
Миналата седмица Софийският градски съд също реши двамата да останат в ареста, аргументирайки се, че има достатъчно данни за вина и че случаят е с висок обществен интерес.
