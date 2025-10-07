НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          И на втора инстанция: Служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста (ВИДЕО)

          0
          60
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският апелативен съд потвърди решението на първата инстанция и остави в ареста служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Борис Борисов и Георги Георгиев, обвинени в искане и получаване на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.
          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

          - Реклама -

          Съдът прие, че събраните доказателства сочат достатъчно основания за обосновано предположение, че двамата са извършили престъпленията, за които са обвинени.

          „Чистото им съдебно минало не ги предпазва от извършване на престъпление“, посочи председателят на съдебния състав.

          Караджов: 7 души от „Автомобилна администрация“ са уволнени за 8 месеца заради рекет (ВИДЕО) Караджов: 7 души от „Автомобилна администрация“ са уволнени за 8 месеца заради рекет (ВИДЕО)

          Магистратите отбелязаха още, че обвиняемите са били упорити в действията си, като са използвали преводач на телефоните си, за да поискат подкуп от чуждестранните шофьори.

          Адвокатът на двамата – Емануил Йорданов, заяви, че няма достатъчно доказателства, а делото се гради основно на три свидетелски показания. Според него първоинстанционният съд се е повлиял от обществен натиск и не е отчел чистото съдебно минало на обвиняемите.

          От прокуратурата контрираха, че обвинението ще бъде прецизирано, но към момента е достатъчно ясно и подкрепено с доказателства. Един от шофьорите е записал разговора, в който му е поискан подкуп, като видеото се подлага на експертиза, въпреки че обвиняемите са го накарали да го изтрие.

          В последната си дума пред съда Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение, но искането им беше отхвърлено.

          Миналата седмица Софийският градски съд също реши двамата да останат в ареста, аргументирайки се, че има достатъчно данни за вина и че случаят е с висок обществен интерес.

          Софийският апелативен съд потвърди решението на първата инстанция и остави в ареста служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Борис Борисов и Георги Георгиев, обвинени в искане и получаване на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.
          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

          - Реклама -

          Съдът прие, че събраните доказателства сочат достатъчно основания за обосновано предположение, че двамата са извършили престъпленията, за които са обвинени.

          „Чистото им съдебно минало не ги предпазва от извършване на престъпление“, посочи председателят на съдебния състав.

          Караджов: 7 души от „Автомобилна администрация“ са уволнени за 8 месеца заради рекет (ВИДЕО) Караджов: 7 души от „Автомобилна администрация“ са уволнени за 8 месеца заради рекет (ВИДЕО)

          Магистратите отбелязаха още, че обвиняемите са били упорити в действията си, като са използвали преводач на телефоните си, за да поискат подкуп от чуждестранните шофьори.

          Адвокатът на двамата – Емануил Йорданов, заяви, че няма достатъчно доказателства, а делото се гради основно на три свидетелски показания. Според него първоинстанционният съд се е повлиял от обществен натиск и не е отчел чистото съдебно минало на обвиняемите.

          От прокуратурата контрираха, че обвинението ще бъде прецизирано, но към момента е достатъчно ясно и подкрепено с доказателства. Един от шофьорите е записал разговора, в който му е поискан подкуп, като видеото се подлага на експертиза, въпреки че обвиняемите са го накарали да го изтрие.

          В последната си дума пред съда Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение, но искането им беше отхвърлено.

          Миналата седмица Софийският градски съд също реши двамата да останат в ареста, аргументирайки се, че има достатъчно данни за вина и че случаят е с висок обществен интерес.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си

          Никола Павлов -
          Необходими са координирани усилия на всички институции – без изключение, на местната и националната власт – за да се справим с кризите, които „заливат“...
          Общество

          Свлачище затвори ключов път в Южна България, десетки са блокирани

          Никола Павлов -
          Главният път Асеновград–Смолян е напълно затворен за движение заради паднала скална маса в близост до входната табела на Асеновград, съобщава Нова телевизия. На място са...
          Общество

          МРРБ: В Елените са установени съществени нарушения

          Никола Павлов -
          Проверките във ваканционното селище Елените, което беше наводнено след обилните валежи, са установили съществени пропуски и нарушения, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions