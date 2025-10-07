Историческо: Сирия и кюрдите се договориха за незабавно пълно примирие

Сирийският министър на отбраната Мурхаф Абу Касра обяви, че е провел среща с кюрдския лидер Мазлум Абди в Дамаск, по време на която двамата са се споразумели за всеобхватно прекратяване на огъня, предаде Франс прес.

„Съгласихме се на всеобхватно спиране на огъня по всички военни оси и пунктове за разполагане в Северна и Северозападна Сирия", заяви Абу Касра в изявление, публикувано в социалната мрежа Екс.

Той уточни, че споразумението влиза в сила незабавно. Решението идва след кървавите сблъсъци в района на Алепо през изминалата нощ, които доведоха до десетки жертви и ранени.

Планирана е и среща между Мазлум Абди и сирийския президент Ахмед аш Шараа, на която ще присъстват американски представители. Сред тях са главнокомандващият на американските сили в Близкия изток адмирал Брад Купър и пратеникът на САЩ Том Барак.

Това ще бъде първи разговор между Абди и Шараа от юли насам.

През март двете страни постигнаха предварително споразумение за интегриране на кюрдските институции в държавните, но прилагането му остана в застой.