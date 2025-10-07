НА ЖИВО
          Война

          Историческо: Сирия и кюрдите се договориха за незабавно пълно примирие

          Снимка: Getty Images
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Сирийският министър на отбраната Мурхаф Абу Касра обяви, че е провел среща с кюрдския лидер Мазлум Абди в Дамаск, по време на която двамата са се споразумели за всеобхватно прекратяване на огъня, предаде Франс прес.

          Съгласихме се на всеобхватно спиране на огъня по всички военни оси и пунктове за разполагане в Северна и Северозападна Сирия“, заяви Абу Касра в изявление, публикувано в социалната мрежа Екс.

          Той уточни, че споразумението влиза в сила незабавно. Решението идва след кървавите сблъсъци в района на Алепо през изминалата нощ, които доведоха до десетки жертви и ранени.

          Напрежение в Алепо: сирийските власти обсадиха кюрдските квартали Ашрафия и Шейх Максуд Напрежение в Алепо: сирийските власти обсадиха кюрдските квартали Ашрафия и Шейх Максуд

          Планирана е и среща между Мазлум Абди и сирийския президент Ахмед аш Шараа, на която ще присъстват американски представители. Сред тях са главнокомандващият на американските сили в Близкия изток адмирал Брад Купър и пратеникът на САЩ Том Барак.

          Това ще бъде първи разговор между Абди и Шараа от юли насам.
          През март двете страни постигнаха предварително споразумение за интегриране на кюрдските институции в държавните, но прилагането му остана в застой.

          Историческо: Сирия и Израел се обвързват във военната сфера Историческо: Сирия и Израел се обвързват във военната сфера

          

