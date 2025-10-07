ISW: Две хиляди военни и промишлени обекта в Русия попадат в обсега на Украйна с Tomahawk

Ако Украйна получи ракети Tomahawk, до две хиляди руски военни и промишлени обекта ще се окажат в ефективния им обсег.

Сред тях са завода за производство на дронове „Шахед“ в Елабуга и авиобазата за стратегически бомбардировачи в Енгелс, пише американския Институт за изследване на войната (ISW).

Според неговите оценки, най-малко 1655 военни обекта на руска територия са в ефективния обсег на минималната конфигурация Tomahawk (1600 км). В рамките на версията на ракетата с обсег от 2500 км има 1945 обекта.

Припомняме, че Тръмп заяви, че вече „донякъде е взел решение“ да достави ракети Tomahawk на Украйна. Той обаче не уточни какво е това решение и отбеляза, че първо ще „попита“ как биха могли да бъдат използвани ракетите.