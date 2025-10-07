НА ЖИВО
      вторник, 07.10.25
          Война

          ISW: Две хиляди военни и промишлени обекта в Русия попадат в обсега на Украйна с Tomahawk

          Обсег на Tomahawk
          Обсег на Tomahawk
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ако Украйна получи ракети Tomahawk, до две хиляди руски военни и промишлени обекта ще се окажат в ефективния им обсег.

          Сред тях са завода за производство на дронове „Шахед“ в Елабуга и авиобазата за стратегически бомбардировачи в Енгелс, пише американския Институт за изследване на войната (ISW).

          Според неговите оценки, най-малко 1655 военни обекта на руска територия са в ефективния обсег на минималната конфигурация Tomahawk (1600 км). В рамките на версията на ракетата с обсег от 2500 км има 1945 обекта.

          Припомняме, че Тръмп заяви, че вече „донякъде е взел решение“ да достави ракети Tomahawk на Украйна. Той обаче не уточни какво е това решение и отбеляза, че първо ще „попита“ как биха могли да бъдат използвани ракетите.

          Война

          Русия тероризира украинската енергетика: в пет области спря електрозахранването

          Иван Христов -
          Заради атаките на Русия, към сутринта на 7 октомври в няколко региона на Украйна са съобщени проблеми с електрозахранването. В Черниговска област има почасови...
          Война

          Александър Сирски: ВСУ има преимущество в използването на FPV, но Русия се опитва да постигне паритет

          Иван Христов -
          Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски проведе среща относно развитието на безпилотни системи в армията на страната. Той съобщи, че през...
          Война

          FT: В ЕС се договориха за ограничаване на пътуванията на руски дипломати в Европа, Унгария вдигна ветото

          Иван Христов -
          Изданието Financial Times научи, че правителствата на ЕС са се споразумели да ограничат пътуванията на руски дипломати в рамките на ЕС в отговор на...

