      вторник, 07.10.25
          Изненада или не? БФС наказа рефер номер 1 Георги Кабаков за неопределено време

          Санкция ще изтърпи и Владимир Вълков за провиненията в мача между Славия и Локомотив София

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Най-елитният български съдия Георги Кабаков е със спрени права за известен период от време. Санкцията бе наложена от съдийската комисия към БФС след двубоя между Славия и Локомотив София. Наказание получава и другият вар-рефер от столичното дерби – Владимир Вълков. Най-фрапиращата ситуация в двубоят се получи при играта с две ръце на Емил Стоев за едно от попаденията на домакините.

          Цялото съобщение на комисията гласи:

          „На редовно заседание днес, СК към БФС взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг от efbet Лига между отборите на Славия и Локомотив София“.

