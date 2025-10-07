Изненада или не? БФС наказа рефер номер 1 Георги Кабаков за неопределено време

Най-елитният български съдия Георги Кабаков е със спрени права за известен период от време. Санкцията бе наложена от съдийската комисия към БФС след двубоя между Славия и Локомотив София. Наказание получава и другият вар-рефер от столичното дерби – Владимир Вълков. Най-фрапиращата ситуация в двубоят се получи при играта с две ръце на Емил Стоев за едно от попаденията на домакините.

Цялото съобщение на комисията гласи:

„На редовно заседание днес, СК към БФС взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг от efbet Лига между отборите на Славия и Локомотив София“.