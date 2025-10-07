Изненадващо решение: Съдът пусна Никола Николов-Паскал в Германия

Никола Николов-Паскал, известен като Паскал и сочен за контрабандист номер едно, е получил разрешение от Софийския градски съд да пътува до Германия за лечение, съобщава „България Днес“.

Причината е влошеното му здравословно състояние – Паскал страда от тумор в мозъка и заболяване на сърцето, а според медицинските документи най-подходящото лечение се предлага именно в германски клиники.

„Съдът разреши пътуването с оглед тежкото здравословно състояние на обвиняемия и представените медицински доказателства“, посочва източник, цитиран от изданието.

Николов-Паскал е един от основните обвиняеми по аферата с Агенция „Митници“, по която се разследват мащабни схеми за контрабанда и корупционни практики.

По информация на медията, той вече веднъж е пътувал до Германия за кратък престой, след което се е върнал доброволно в България.