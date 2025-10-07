НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Изненадващо решение: Съдът пусна Никола Николов-Паскал в Германия

          0
          0
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Никола Николов-Паскал, известен като Паскал и сочен за контрабандист номер едно, е получил разрешение от Софийския градски съд да пътува до Германия за лечение, съобщава „България Днес“.

          - Реклама -

          Причината е влошеното му здравословно състояние – Паскал страда от тумор в мозъка и заболяване на сърцето, а според медицинските документи най-подходящото лечение се предлага именно в германски клиники.

          Адвокатът на Паскал за контактите му с Асен Василев и Бойко Рашков Адвокатът на Паскал за контактите му с Асен Василев и Бойко Рашков

          „Съдът разреши пътуването с оглед тежкото здравословно състояние на обвиняемия и представените медицински доказателства“, посочва източник, цитиран от изданието.

          Николов-Паскал е един от основните обвиняеми по аферата с Агенция „Митници“, по която се разследват мащабни схеми за контрабанда и корупционни практики.

          По информация на медията, той вече веднъж е пътувал до Германия за кратък престой, след което се е върнал доброволно в България.

          Никола Николов-Паскал, известен като Паскал и сочен за контрабандист номер едно, е получил разрешение от Софийския градски съд да пътува до Германия за лечение, съобщава „България Днес“.

          - Реклама -

          Причината е влошеното му здравословно състояние – Паскал страда от тумор в мозъка и заболяване на сърцето, а според медицинските документи най-подходящото лечение се предлага именно в германски клиники.

          Адвокатът на Паскал за контактите му с Асен Василев и Бойко Рашков Адвокатът на Паскал за контактите му с Асен Василев и Бойко Рашков

          „Съдът разреши пътуването с оглед тежкото здравословно състояние на обвиняемия и представените медицински доказателства“, посочва източник, цитиран от изданието.

          Николов-Паскал е един от основните обвиняеми по аферата с Агенция „Митници“, по която се разследват мащабни схеми за контрабанда и корупционни практики.

          По информация на медията, той вече веднъж е пътувал до Германия за кратък престой, след което се е върнал доброволно в България.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          COVID вече върлува в България, д-р Илиев от Берн разкри симптомите и разликите с грипа

          Иван Христов -
          Броят на заразените с COVID-19 в България рязко се увеличава, а според експертите това трябва да е основното ни притеснение през следващите седмици. За...
          Политика

          Мирчев: Парламентарна комисия трябва да разследва Борисов заради статията на WSJ

          Никола Павлов -
          Трябва да бъде създадена парламентарна комисия за разследване на разговора между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на...
          Икономика

          Бизнесът зове държавата да замрази растежа на „твърде високите заплати“

          Иван Христов -
          Българските работодателски организации настояват заплатите в страната да бъдат замразени, включително минималната работна заплата, която според правителствено предложение трябва да се повиши от 1077...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions