Изненадващо решение: Съдът пусна Никола Николов-Паскал в Германия

Никола Николов-Паскал, известен като Паскал и сочен за контрабандист номер едно, е получил разрешение от Софийския градски съд да пътува до Германия за лечение, съобщава „България Днес“.
Причината е влошеното му здравословно състояние – Паскал страда от тумор в мозъка и заболяване на сърцето, а според медицинските документи най-подходящото лечение се предлага именно в германски клиники.
Николов-Паскал е един от основните обвиняеми по аферата с Агенция „Митници“, по която се разследват мащабни схеми за контрабанда и корупционни практики.
По информация на медията, той вече веднъж е пътувал до Германия за кратък престой, след което се е върнал доброволно в България.
