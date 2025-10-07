Израел депортира флотилията с Грета Тунберг и българина Васил Димитров на борда

170 участници от хуманитарната флотилия „Сумуд“, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг и българинът Васил Димитров, бяха депортирани от Израел. Според израелските власти активистите са били задържани, след като корабите на флотилията са били спрени от военноморските сили в открито море.

160 души, включително Тунберг, вече са пристигнали в Гърция, а останалите са насочени към Словения. Не е ясно на кой от двата полета се намира българският гражданин.

Активистите са заявили, че по време на ареста са били подложени на лошо и нехуманно отношение, но властите в Тел Авив отхвърлят обвиненията, като твърдят, че правата на задържаните са били спазени.

Случаят идва в деня, когато се навършват две години от атаката на „Хамас“ срещу Израел, поставила началото на продължаващата война в Газа — един от най-кървавите конфликти в съвременната история на региона.