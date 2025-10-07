Яне Янев: Прасе годинак – вкусът на Коледа, както от едно време!

Ние от Bioangus.bg отглеждаме Бяла дунавска свиня – стара българска порода, известна със своето плътно, крехко и ароматно месо. Това не е индустриално прасе, израснало на бетон и фураж. Нашите животни живеят на открито, под слънцето и в чистия въздух на нашите земи, сред трева, кал и простор, където могат да бъдат просто прасета – свободни и спокойни.

Храним ги само с това, което земята ни дава – тикви, картофи, царевица, зелеви листа, ябълки и най-вече тученица – онази скромна, но златна тревица, богата на естествени омега-3 мазнини. Именно тя придава на месото и сланината този мек вкус и топяща се полезнохолестеролна мас, която лекува, а не вреди.

При нас в Bioangus.bg няма готови фуражи, добавки или ускорители. Само чиста храна, време, любов и уважение към животното.

Всяко прасе живее цяла година – докато месото му узрее по естествения начин, а не по график и на конвейер.

Както казваше покойният дядо Яне:

„Прасе годинак е като мляко с каймак – мазно, но вкусно и полезно.“

И ние пазим точно тази традиция. Отглеждаме само 10–15 прасета годишно и те са предназначени само за Коледа и Нова година – за хора, които искат да сложат на трапезата си истинско месо, каквото вече рядко се намира.

Месото от нашите прасета е чисто, плътно и ароматно, с вкус на домашното, което помним от детството.

Ние сами отглеждаме, колим в нашата кланица и сами предлагаме месото в нашия електронен магазин Bioangus.bg – без посредници и без компромиси.

Само съжаляваме, че малко хора ще могат да го опитат – но за сметка на това дълго ще го помнят, защото това не се купува от другаде.

Скоро очаквайте на нашия сайт Bioangus.bg новата колекция от премиум свински разфасовки само за Коледа и Нова година!