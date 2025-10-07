НА ЖИВО
          Политика

          Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си

          Снимка: БГНЕС
          Необходими са координирани усилия на всички институции – без изключение, на местната и националната власт – за да се справим с кризите, които „заливат“ страната една след друга, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред медиите.

          Тя направи изявлението си по време на церемонията по връчване на наградите „Кмет на годината 2025“.

          Сега не е време за политиканстване, а за общи действия и подкрепа между институциите“, подчерта Йотова.

          По думите ѝ, анализите и оценките ще дойдат впоследствие, но на този етап основният приоритет е овладяване на ситуацията и защита на хората.

