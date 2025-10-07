Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си

Необходими са координирани усилия на всички институции – без изключение, на местната и националната власт – за да се справим с кризите, които „заливат“ страната една след друга, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред медиите.
Тя направи изявлението си по време на церемонията по връчване на наградите „Кмет на годината 2025“.
По думите ѝ, анализите и оценките ще дойдат впоследствие, но на този етап основният приоритет е овладяване на ситуацията и защита на хората.
