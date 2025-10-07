НА ЖИВО
          Камарата на архитектите в България: Наводненията по Черноморието са резултат от безконтролното застрояване и бездействие на институциите

          Елените, наводнение
          Снимка: БГНЕС
          Поредните наводнения по Черноморието са резултат от безконтролното строителство, унищожаването на природната среда и липсата на институционален контрол, заявяват от Камарата на архитектите в България (КАБ), цитирани от БТА.

          Според организацията прекомерното и често незаконно застрояване по крайбрежието, включително в дерета и водооттоци, е довело до катастрофалните последици от последните бедствия. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка по-силна буря в заплаха, допълват архитектите. Те подчертават и липсата на ефективен контрол, както и практиката нарушенията да се узаконяват впоследствие, което е довело до пълна девалвация на устройственото планиране.

          КАБ обръща внимание, че всички тези строежи са получили положителни становища от държавни институции като Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, дори когато се намират в рискови или речни зони.

          Архитектите настояват за пълен одит на устройствените планове, въвеждане на мораториум върху ново строителство в застрашени райони, възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за развитие на територията, както и за възстановяване на природните дренажни системи и зелените буфери.

          „Днешните наводнения са предупреждение – ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание“, предупреждават от КАБ.

          Интензивните дъждове и наводнения в началото на месеца засегнаха редица области в страната. Част от населението остана без ток, достъпът до някои райони бе ограничен, а при бедствието във ваканционното селище Елените загинаха четирима души.

