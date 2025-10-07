Ким Чен Ун поздрави Путин за РД: Вечна дружба и съюзничество между Северна Корея и Русия

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун поздрави руския президент Владимир Путин за рождения му ден, изразявайки увереност във вечното приятелство и продължаващите съюзнически отношения между двете страни. Корейската централна информационна агенция (КЦНА) публикува телеграмата.

„Уверен съм, че благодарение на приятелските връзки и тесните другарски връзки между нас, съюзническите отношения между двете страни – КНДР и Руската федерация, които преживяха период на бързо развитие – и в бъдеще ще продължават непоколебимо и мощно да стимулират всестранното разширяване и развитие на двустранните отношения, както и да дадат важен принос за формирането на справедлив и многополюсен световен ред“, отбеляза той.

Ким Чен Ун уверява Путин, че КНДР ще продължи „всестранно да подкрепя справедливата борба на руския народ за защита на своя суверенитет и териториална цялост, както и интересите за сигурност на държавата, ще счита това за братски дълг и винаги ще изпълнява вярно договора между КНДР и Руската федерация“.

„Пхенян и Москва винаги ще бъдат заедно и нашето приятелство ще бъде вечно“, заключи Ким Чен Ун.

Руският президент празнува 73-ия си рожден ден на 7 октомври. Както съобщи прессекретарят на президента Дмитрий Песков, очаква се Путин да има голям брой международни контакти този ден.