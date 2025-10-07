Кметът на Царево с последна информация: Има наводнения в Лозенец и къмпинг „Нестинарка“

„Към днешния ден всички сме на терен – ръководството на общината и ресорните институции. Имаме локални наводнения в село Лозенец и къмпинг „Нестинарка“. Този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа. Към момента реките и деретата поемат притока на водата.“

Това заяви пред Novini.bg кметът на Царево Марин Киров, който коментира актуалната обстановка в общината.

„През последните три дни отпушихме всички речни корита, които бяха запушени на 3 октомври. Няма евакуирани, няма жертви, няма пострадали. В момента дъждът започва да спира и ще наблюдаваме какво се случва в рамките на деня“, уточни Киров.

По думите му, общината е предприела множество превантивни действия, но проблемът вече е извън локалните зони.

„От началото на мандата ми всички реки и дерета в общината са почиствани повече от два пъти. Общината е почиствала дори и държавни територии. Но стихията този път поставя други въпроси – заливането идва от извън организирани територии, от сухи дерета, от реки без извор.“

Кметът подчерта, че само почистването не е достатъчно и че е необходимо държавата да се намеси с по-мащабни инфраструктурни решения.