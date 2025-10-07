НА ЖИВО
      вторник, 07.10.25
          Кметът на Ямбол Валентин Ревански спечели наградата „Кмет на годината"

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Кметът на Ямбол Валентин Ревански беше отличен с приза „Кмет на годината“ в категория „Голяма община“ от националния конкурс, организиран от портала Kmeta.bg.

          Вотът на гражданите отличи Ревански и във втора категория – „Градска среда“, в която участваха 263-ма кметове на общини от страната, съобщиха от пресцентъра на Община Ямбол.

          Наградите бяха връчени лично от вицепрезидента Илияна Йотова на официална церемония в София. Събитието ще бъде излъчено по Българската национална телевизия на 12 октомври (неделя) от 16:00 ч.

          „Тази награда не е лична – тя е признание за труда и усилията на целия екип, с който работя, на нашата администрация и, най-вече, на всеки един от нашите съграждани. Всичко, което постигаме, се случва благодарение на общите ни усилия, на доверието и взаимната подкрепа“, каза кметът Ревански при получаването на отличието.

          „Ямбол е град със съхранена история и дух, с хора, които са будни, изискващи и, най-важното – единни. Това е място, в което си струва да живееш, да работиш и да отглеждаш своето семейство“, добави той.

          Валентин Ревански отправи пожелание към своите колеги-кметове:

          „Когато един ден приключат своя обществен път, да останат в историята на своите общини като хора, оставили следа – личности, служили с чест и достойнство, които ще бъдат давани за пример на следващите поколения.“

