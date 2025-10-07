Кметът на Ямбол Валентин Ревански спечели наградата „Кмет на годината“

Кметът на Ямбол Валентин Ревански беше отличен с приза „Кмет на годината“ в категория „Голяма община“ от националния конкурс, организиран от портала Kmeta.bg.
Вотът на гражданите отличи Ревански и във втора категория – „Градска среда“, в която участваха 263-ма кметове на общини от страната, съобщиха от пресцентъра на Община Ямбол.
Наградите бяха връчени лично от вицепрезидента Илияна Йотова на официална церемония в София. Събитието ще бъде излъчено по Българската национална телевизия на 12 октомври (неделя) от 16:00 ч.
Валентин Ревански отправи пожелание към своите колеги-кметове:
