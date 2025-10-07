КНСБ: Плоският данък да се смени с прогресивен

„Ще се опитаме да покажем дефектите на нашата данъчна система.“

С тези думи президентът на КНСБ Пламен Димитров откри конференцията на синдиката, озаглавена „Време за равносметка: С тази данъчна система дотук!“.

- Реклама -

Димитров подчерта, че задълбочаването на неравенствата в едно общество винаги води до катаклизми, които могат да имат непредвидими последици.

„Неравенството не е просто икономически, а социален и морален проблем“, заяви лидерът на КНСБ.

Жак Папаро, директор на Фондация „Фридрих Еберт“ – България, посочи, че плоският данък е най-прекият път към социално неравенство. Той отбеляза, че няма да препоръчва директно германския модел, тъй като е твърде сложен, но подчерта, че българската данъчна система може да се вдъхнови от „духа и справедливостта“ на германската.

Папаро даде пример, че в Германия укриването на данъци се наказва строго, което също е част от справедливия подход към данъчната дисциплина.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов представи презентация за вредите от плоския данък, посочвайки, че еднаквото облагане на бедни и богати е форма на дискриминация.

Костов припомни историята на въвеждането на плоския данък в България и четирите основни аргумента, използвани за неговото приемане, като изтъкна, че днес дори повечето източноевропейски държави се отказват от него.

„Вече сме в компанията на Беларус и Унгария“, подчерта икономистът.

Според представените данни, плоският данък не е довел до увеличаване на инвестициите, не е ограничил сивата икономика, а напротив – увеличил е социалните неравенства и е намалил дела на данъчните приходи в БВП.