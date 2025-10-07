НА ЖИВО
          Колко скъпо ще излезе на феновете да гледат Мондиал 2026 на живо?

          "Фокусираме се върху справедливия достъп за феновете, а билетите за груповата фаза ще струват 60 долара" - заявиха от ФИФА

          Снимка: gol.bg
          Представители на ФИФА се опитват да оправдаят стратегията си за ценообразуване на билетите за Световното първенство догодина, след критики от група английски фенове, които нарекоха цените „абсурдни“.

          Според изчисления на Английската футболна асоциация, привърженик, който ще евентуално ще греда всички мачове на тима до финала, дори с най-евтините билети, ще похарчи 3200 долара. А, може и повече, защото ФИФА въвежда така нареченото променливо ценообразуване за турнира, който ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико, което означава, че стойността на пропуските може да се увеличава увеличава или намалява според търсенето.

          „Най-евтиният билет от 2000 долара за финала е неприемлив! Ако феновете купуват билети от първия до последния етап, цената ще бъде около 3200 долара – два пъти повече от Световното първенство през 2022 г. в Катар. Заедно с пътуването и настаняването, това ще бъде най-скъпото Световно първенство за феновете“ – каза Томас Конканън от Асоциацията на Английските фенове.

          Освен това, ФИФА реши да начислява 15% комисионна върху билетите, пласирани чрез официалната платформа за препродажба, като някои пропуски вече достигат десетки хиляди долари.

          В изявлението си ФИФА се опита да се защити.

          „Продажбата на билети е в ход. Ценовият модел отразява пазарното поведение на нашите съорганизатори. Фокусираме се върху справедливия достъп за феновете, а билетите за груповата фаза ще струват 60 долара – много конкурентна цена за голямо спортно състезание в Съединените щати“ – заявиха от Световният дом на футбола.

