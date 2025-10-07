НА ЖИВО
          Космическото командване на Великобритания: Русия заглушава британски военни сателити всяка седмица

          Русия се опитва да се намесва в работата на британските военни спътници всяка седмица, както чрез наземно заглушаване, така и чрез доближаване на собствените си космически кораби до орбиталните системи на Обединеното кралство.

          Това заяви публично за първи път генерал Пол Тедман, ръководител на Британското космическо командване, предава украинският военен портал „Милитарний“.

          Според него руските спътници „летят много близо“, оборудвани са със специални сензори за събиране на данни и показват повишена активност след инвазията в Украйна. Заглушаването на сигнала се случва ежеседмично и е част от умишлена кампания.

          Тедман подчерта, че Русия и Китай са тествали противосателитни оръжия и също така разработват възможности за разполагане на ядрени оръжия в космоса.

          Обединеното кралство разполага с около шест военни спътника, които осигуряват комуникация и наблюдение. За сравнение, САЩ, Китай и Русия имат по над сто такива спътника. През последното десетилетие руско-китайската сателитна групировка се е увеличила със 70%.

          Миналия месец германският министър на отбраната Борис Писториус също заяви, че руските спътници проследяват устройствата, използвани от германските военни.

          В момента в орбита има приблизително 45 000 обекта, включително 9000 спътника, а тази година се очакват още 300 изстрелвания.

