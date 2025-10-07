Костадин Костадинов официално подаде сигнал за държавна измяна срещу Бойко Борисов в прокуратурата

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е подал сигнал до прокуратурата срещу председателя на ГЕРБ Бойко Борисов за предполагаема държавна измяна, основан на публикация на The Wall Street Journal. Сигналът е внесен в Софийската градска прокуратура, тъй като в момента няма действащ главен прокурор, уточни Костадинов на пресконференция в БТА. Той определи временно изпълняващия длъжността Борислав Сарафов като „узурпатор на кабинета на главния прокурор“.

По думите на Костадинов, Борисов сам е потвърдил част от информацията, изложена в сигнала. Лидерът на „Възраждане“ обвини бившия премиер, че „търгува с държавна и чужда собственост в личен и партиен интерес“, което според него представлява „търговия с влияние“ и може да се квалифицира като държавна измяна.

Костадинов коментира и изявлението на Борисов, направено „на тротоара пред дома му“, като признак на „гузна съвест“. Той попита с какво право Борисов се разпорежда с държавна собственост като газопровода „Балкански поток“. Въпреки че не очаква прокуратурата да предприеме действия, Костадинов заяви, че счита сигнала си за напълно основателен.

Според него статията на The Wall Street Journal не е случайна публикация, тъй като медията представлява „официален глас на определени среди в САЩ“. Той предположи, че материалът може да е сигнал за „червен картон“ от страна на Вашингтон към Борисов, неговата партия и бизнескръга около Делян Пеевски.

Лидерът на „Възраждане“ обяви още, че ще свика среща с граждански организации, за да започне обсъждане на „преосноваване на държавата“ и изработване на нов обществен договор. Партията предлага изработване на нова конституция с по-малък брой депутати, полупрезидентска форма на управление, по-дълъг президентски мандат и премахване на институцията на главния прокурор. По думите му следващите избори трябва да бъдат подготвителни за свикване на Велико народно събрание.

По повод намеренията на партия „Величие“ да търси подкрепа от „Възраждане“ за вот на недоверие заради публикацията в The Wall Street Journal, Костадинов каза: „Нека да ни потърсят“, но отбеляза, че Борисов вече не е министър-председател.

Бойко Борисов от своя страна коментира темата в интервю за Николай Бареков, публикувано на страницата на ГЕРБ. Той заяви, че винаги е защитавал проекта „Балкански поток“ и потвърди, че е имал обяд с Доналд Тръмп-младши и представители на криптокомпанията „Нексо“. В интервюто си Борисов подчерта, че срещата е била неформална и че не вижда скандал в това.

В статията на The Wall Street Journal се твърди, че Борисов е опитал да използва рекламата на български енергийни проекти, за да осигури нова среща с американския президент, както и да лобира за облекчаване на санкции по закона „Магнитски“ срещу свои приближени.