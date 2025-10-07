Край на археологическия сезон: Отлични резултати от работата в Хераклея Синтика

Изключително успешен – така определи приключилия археологически сезон в античния град Хераклея Синтика ръководителят на проучванията проф. д-р Людмил Вагалински в интервю за БТА. Той потвърди, че обектът е зазимен навреме, а резултатите от шестмесечната работа са „едни от най-добрите досега“.

„Първите четири месеца бяха изключително трудни – сняг, дъжд, после горещини. Работихме на дълбочина до шест метра в некропола на града, но резултатите са впечатляващи. Информацията от некропола допълва данните от форума и дава нова представа за живота в Хераклея“, обясни археологът. - Реклама -

Проф. Вагалински подчерта, че некрополът разкрива „света на мъртвите“, който предоставя безценна информация за социалните и културни практики на древните жители. Част от находките вече са реставрирани и ще бъдат предадени на музея в Петрич, но има притеснения, че няма достатъчно място за тяхното съхранение.

„Обсъждаме идеята за нов музей, дори „ин ситу“ – на самото място в Хераклея, по примера на други български археологически обекти“, каза той.

През август и септември екипът се е фокусирал върху форума на древния град, където са проучени две монументални сгради – едната с добре запазени мозайки, първите открити на това място.

Продължени са и разкопките на храма на Херакъл, където археолозите са намерили торса и двете китки на статуята на древногръцкия герой:

„Дясната държи кривака на Херакъл, а лявата – трите ябълки на Хесперидите, символ на единадесетия му подвиг. Надяваме се скоро да открием и главата на скулптурата.“

В края на сезона в Петрич е представена втората реставрирана статуя, намерена през годината. Тя изобразява по-зрял и мускулест мъж с вероятно висок военен ранг, докато първата, открита по-рано, представлява младия Луций Цезар, внук на император Август.

„Първата статуя е по-фина и емоционална, втората – по-внушителна. И двете обаче са изключителни образци на античното изкуство, а подобни ранни и запазени статуи няма никъде другаде в България“, подчерта Вагалински.

Той допълни, че Хераклея Синтика се е превърнала в притегателен център за туристи от цял свят, привлечени от новите открития, които утвърждават мястото като едно от най-значимите археологически съкровища на България.