НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Край на археологическия сезон: Отлични резултати от работата в Хераклея Синтика

          0
          56
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Изключително успешен – така определи приключилия археологически сезон в античния град Хераклея Синтика ръководителят на проучванията проф. д-р Людмил Вагалински в интервю за БТА. Той потвърди, че обектът е зазимен навреме, а резултатите от шестмесечната работа са „едни от най-добрите досега“.

          Първите четири месеца бяха изключително трудни – сняг, дъжд, после горещини. Работихме на дълбочина до шест метра в некропола на града, но резултатите са впечатляващи. Информацията от некропола допълва данните от форума и дава нова представа за живота в Хераклея“, обясни археологът.

          - Реклама -
          Продължава откриването на нови части от статуята на Херакъл (ВИДЕО) Продължава откриването на нови части от статуята на Херакъл (ВИДЕО)

          Проф. Вагалински подчерта, че некрополът разкрива „света на мъртвите“, който предоставя безценна информация за социалните и културни практики на древните жители. Част от находките вече са реставрирани и ще бъдат предадени на музея в Петрич, но има притеснения, че няма достатъчно място за тяхното съхранение.

          Обсъждаме идеята за нов музей, дори „ин ситу“ – на самото място в Хераклея, по примера на други български археологически обекти“, каза той.

          През август и септември екипът се е фокусирал върху форума на древния град, където са проучени две монументални сгради – едната с добре запазени мозайки, първите открити на това място.

          Нова забележителна находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО) Нова забележителна находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

          Продължени са и разкопките на храма на Херакъл, където археолозите са намерили торса и двете китки на статуята на древногръцкия герой:

          Дясната държи кривака на Херакъл, а лявата – трите ябълки на Хесперидите, символ на единадесетия му подвиг. Надяваме се скоро да открием и главата на скулптурата.“

          В края на сезона в Петрич е представена втората реставрирана статуя, намерена през годината. Тя изобразява по-зрял и мускулест мъж с вероятно висок военен ранг, докато първата, открита по-рано, представлява младия Луций Цезар, внук на император Август.

          Първата статуя е по-фина и емоционална, втората – по-внушителна. И двете обаче са изключителни образци на античното изкуство, а подобни ранни и запазени статуи няма никъде другаде в България“, подчерта Вагалински.

          Той допълни, че Хераклея Синтика се е превърнала в притегателен център за туристи от цял свят, привлечени от новите открития, които утвърждават мястото като едно от най-значимите археологически съкровища на България.

          Изключително успешен – така определи приключилия археологически сезон в античния град Хераклея Синтика ръководителят на проучванията проф. д-р Людмил Вагалински в интервю за БТА. Той потвърди, че обектът е зазимен навреме, а резултатите от шестмесечната работа са „едни от най-добрите досега“.

          Първите четири месеца бяха изключително трудни – сняг, дъжд, после горещини. Работихме на дълбочина до шест метра в некропола на града, но резултатите са впечатляващи. Информацията от некропола допълва данните от форума и дава нова представа за живота в Хераклея“, обясни археологът.

          - Реклама -
          Продължава откриването на нови части от статуята на Херакъл (ВИДЕО) Продължава откриването на нови части от статуята на Херакъл (ВИДЕО)

          Проф. Вагалински подчерта, че некрополът разкрива „света на мъртвите“, който предоставя безценна информация за социалните и културни практики на древните жители. Част от находките вече са реставрирани и ще бъдат предадени на музея в Петрич, но има притеснения, че няма достатъчно място за тяхното съхранение.

          Обсъждаме идеята за нов музей, дори „ин ситу“ – на самото място в Хераклея, по примера на други български археологически обекти“, каза той.

          През август и септември екипът се е фокусирал върху форума на древния град, където са проучени две монументални сгради – едната с добре запазени мозайки, първите открити на това място.

          Нова забележителна находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО) Нова забележителна находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

          Продължени са и разкопките на храма на Херакъл, където археолозите са намерили торса и двете китки на статуята на древногръцкия герой:

          Дясната държи кривака на Херакъл, а лявата – трите ябълки на Хесперидите, символ на единадесетия му подвиг. Надяваме се скоро да открием и главата на скулптурата.“

          В края на сезона в Петрич е представена втората реставрирана статуя, намерена през годината. Тя изобразява по-зрял и мускулест мъж с вероятно висок военен ранг, докато първата, открита по-рано, представлява младия Луций Цезар, внук на император Август.

          Първата статуя е по-фина и емоционална, втората – по-внушителна. И двете обаче са изключителни образци на античното изкуство, а подобни ранни и запазени статуи няма никъде другаде в България“, подчерта Вагалински.

          Той допълни, че Хераклея Синтика се е превърнала в притегателен център за туристи от цял свят, привлечени от новите открития, които утвърждават мястото като едно от най-значимите археологически съкровища на България.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Ръководството на „Елените“ поема морална отговорност, но това е „опустошителна природна стихия, пред която човекът и съоръженията са безсилни“

          Иван Христов -
          Опустошителна природна стихия, пред която човекът и съоръженията му са безсилни, е помела района на ваканционно селище „Елените“, предизвиквайки трагедия с човешки жертви и...
          Общество

          „Да, България“ към МВР: Разкрийте информацията за запалените камиони или ще извикаме Митов в НС

          Никола Павлов -
          Партия „Да, България“ настоява Министерството на вътрешните работи да разкрие публично информация за хода на разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма,...
          Общество

          МВР: Не е истина, че бездействаме по случая със запалените камиони за отпадъци

          Никола Павлов -
          Министерството на вътрешните работи (МВР) излезе с официална позиция във връзка със случая от 29 юли, когато в 03:10 ч. сутринта пожар засегна четири...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions