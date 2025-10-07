НА ЖИВО
          Война

          Кремъл: Доставката на Tomahawk в Украйна ще бъде сериозна ескалация на конфликта

          Възможната доставка на американски крилати ракети Tomahawk в Киев може да доведе до сериозна ескалация в Украйна, заяви Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, цитиран от ТАСС.

          Той припомни, че руският президент Владимир Путин вече ясно е очертал реакцията на Москва на среща на дискусионния клуб „Валдай“. Според Песков „всичко беше ясно заявено“ на тази среща.

          Говорителят на Путин подчерта, че тези ракети могат да бъдат способни да носят ядрени оръжия и подобен ход няма да промени ситуацията на фронтовата линия за украинските власти. Това обаче би бил нов кръг на ескалация.

          „Тук е важно да се разбере, че оставяйки настрана различни нюанси, говорим за ракети, които могат да носят ядрени оръжия“, заяви Песков.

          Той също така посочи, че Кремъл смята, че е необходимо да се изчакат по-ясни изявления от президента на САЩ Доналд Тръмп относно евентуалната доставка на ракети Tomahawk на Киев, предава РИА Новости.

          По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че почти е взел решение за доставката на крилати ракети Tomahawk на Украйна.

          Руският президент Владимир Путин отбеляза, че това може да наруши положителните тенденции в отношенията между Русия и САЩ. По думите му не е възможно използването на тези ракети без участието на американските военни.

