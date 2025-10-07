Кузман Илиев: Опасно е да се подценява Русия

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Илиев коментира и бюджета. По думите му план-сметката на държавата е продънена. Той припомни, че още през март е посочил, че нещата не са добре.
Според председателят на ПП „България може“ трябва да се запитаме накъде върви самото евро. Той посочи, че трябва да гледаме в тази посока Франция, която била пред фалит.
Гостът обясни, че във Великобритания създават карта с цифрова самоличност, чрез която ще могат да ни следят постоянно.
Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Илиев коментира и бюджета. По думите му план-сметката на държавата е продънена. Той припомни, че още през март е посочил, че нещата не са добре.
Според председателят на ПП „България може“ трябва да се запитаме накъде върви самото евро. Той посочи, че трябва да гледаме в тази посока Франция, която била пред фалит.
Гостът обясни, че във Великобритания създават карта с цифрова самоличност, чрез която ще могат да ни следят постоянно.