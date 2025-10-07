НА ЖИВО
          - Реклама -
          Кузман Илиев: Опасно е да се подценява Русия

          Златина Петкова
          „Опасно е да се подценява Русия. Руснаците имат над милион и половина войска, а Франция, Германия и Великобритания имат общо 300 000. Европа няма да оцелее, ако влезе във война с Русия.“

          Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиев коментира и бюджета. По думите му план-сметката на държавата е продънена. Той припомни, че още през март е посочил, че нещата не са добре.

          „Дългът на държавата е около 51 милиарда, но това не е страшно. Страшно е, ако не можем да си го плащаме“, каза още гостът.

          Според председателят на ПП „България може“ трябва да се запитаме накъде върви самото евро. Той посочи, че трябва да гледаме в тази посока Франция, която била пред фалит.

          Гостът обясни, че във Великобритания създават карта с цифрова самоличност, чрез която ще могат да ни следят постоянно.

          „Ще може да се следи в какви сайтове влизаме, какви са потребителските ни нагласи, всичко“, каза още Илиев.

