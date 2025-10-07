НА ЖИВО
          - Реклама -
          Медицински хеликоптер се разби на магистрала в Калифорния

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Трима души – пилот, медицинска сестра и парамедик – са в критично състояние, след като медицински хеликоптер се разби на магистрала край Сакраменто, съобщиха американските медии.

          Инцидентът е станал малко след 19:00 ч. местно време (05:00 ч. българско) в източното платно на магистралата. Машината е излетяла от медицинския център на Университета на Калифорния в Дейвис, но се е разбила само няколко минути по-късно.

          На борда не е имало пациенти, а нито едно превозно средство не е било засегнато, уточняват властите. Пожарникари и очевидци са помогнали при спасяването на екипажа, като един от тях е бил изваден изпод хеликоптера.

          Магистралата е частично затворена, а трафикът е пренасочен. Причините за катастрофата се разследват.

          Хеликоптерът е собственост на REACH Air Medical Services, част от компанията Global Medical Response, която потвърди, че работи с властите за изясняване на обстоятелствата.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

